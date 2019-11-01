自由車危機專題－系列六》熱血追夢人 跨海追逐職業夢

廖家葦。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

懷有職業車手夢 年輕小將提前旅外

國內既無聯賽，又沒有頂尖的職業車隊，導致許多選手提早退休。但仍有小選手勇敢追夢，效力於高士特車隊的王家豪、廖家葦，都懷有職業車手夢，選擇中斷學業，出國深造，期待有朝一日，成為一級職業車手。

素人廖家葦沒有加入科班，也未受專業訓練，憑著對自由車的熱愛，從國中就開始騎車，之後獲得企業贊助，到中國測試。廖家葦也毅然決然停止在暨南大學二年級的學業，他表示，「車手的生涯有限，家人也支持我休學，全力追夢。」

經過中國自由車賽的3個月歷練後，廖家葦表示有很大收穫，他說：「中國的比賽多，獎金也高，每個月約能進帳4萬台幣；希望中國聯賽是我生涯的跳板，有朝一日完成加盟歐洲頂尖車隊的夢想。」

高中畢業休學 王家豪為自己拚一次

20歲王家豪去年從林園高中畢業，就決定放棄升學，專心朝職業車手邁進。他說，「很感謝高中教練黃晉隆的幫忙，利用人脈，給我很多機會，內心很珍惜，也給自己五年的時間，增強技術，若失敗再重返校園，不想留下遺憾。」

王家豪是國家隊U23的常客，目前在國內排名第二，他立定志向要向偶像馮俊凱學習，希望未來能當上菁英組國手，也能成為真正的職業車手。

王家豪。（資料照）

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