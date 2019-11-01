自由車危機專題－系列二》「回家比賽，照亮家鄉」 企業攜手打造本土聯賽

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

自辦繞圈賽 國手團結自發性當免錢義工

前國手張偉顗曾於2015、2017年自辦限時繞圈賽，但最後因經費不足、人力缺乏，只能被迫停辦。去年在自行車通路連鎖品牌「96自轉車」擔任專案經理，並與母企業一同籌備賽事，期盼振興國內自由車環境。

張偉顗表示，「台灣不乏年輕、有潛力的選手，但就是缺乏一個舞台，我自己有深刻的體悟，才會在退役後，自發性地辦比賽。首屆現實繞圈賽，得到國內選多車手的迴響，甚至國手都願意無償當義工，可惜一個人的能力有限，最後只能放棄。」

「回家」做一件事 企業自發性辦比賽

「96自轉車」董事長楊倩玉表示，多年都在海外工作，但內心仍決定，一定要替家鄉做一件事。其實台灣有得天獨厚的自由車競賽環境，又有許多國際知名的自由車品牌，可惜缺乏企業支援，才會毅然決然投入龐大資金，舉辦自由車賽事。

頂新和德文教基金會則是「96自轉車」自由車賽的幕後推手，創辦人魏應充表示，基金會近年積極培育體育人才，提供國小棒球隊基層設備，並送小選手出國圓夢，希望向下扎根、啟動未來力量；如今再將觸角從棒球擴大到委靡多年的自由車，希望在國內舉辦多場賽事，提供車手優質的競賽環境。

「96自転車」董事長楊倩玉。（資料照）

築夢起點 彰化成自由車重鎮

魏應充也是彰化在地人，希望能在家鄉發展自由車產業，同時也能帶動觀光，他說，「96自転車系列賽-彰化讚！」就是逐夢的起點，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業和政府一同投入，讓自由車環境蓬勃發展，培育出更多台灣之光，也扶持彰化在地車手，成為台灣自由車重鎮。

楊倩玉則說，此次雖花費超過800萬，但看到許多旅外車手回家比賽，非常感動，期盼明年能在北、中、南、東至少舉辦五場比賽，並與地方政府與其他企業攜手合作，打造完善的本土聯賽。

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