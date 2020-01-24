MLB》史上第二位打擊封頂怪物誕生！ 農場10大游擊新秀出爐

法蘭柯。（圖片取自MLB推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公布30隊農場10大游擊手，光芒年輕游擊手法蘭柯（Wander Franco）以高達80分的滿分打擊評價，以及驚人的總體得分拿下10大游擊第一名的頭銜。

10大農場游擊手名單如下：

1.法蘭柯（光芒）

2.拉克斯（Gavin Lux）（道奇）

3.路易斯（Royce Lewis）（雙城）

4.惠特（Bobby Witt Jr.）（皇家）

5.凱布姆（Carter Kieboom）（國民）

6.阿布拉姆斯（CJ Abrams）（教士）

7.盧錫亞諾（Marco Luciano）（巨人）

8.道恩斯（Jeter Downs）（道奇）

9.霍納（Nico Hoerner）（小熊）

10.莫里西歐（Ronny Mauricio）（大都會）

請繼續往下閱讀...

10大游擊出爐。（圖片取自MLB推特）

以下為各比項最佳人選（括號為分數）：

打擊：法蘭柯（80）

《MLB Pipeline》的球探報告歷史上，僅給出過兩次的打擊80分評價，一次是去年的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），一次就是今年的法蘭柯。兩打的法蘭柯有著閃電般的揮棒速度，傑出的手眼協調能力，還有驚人的打擊技巧，更可怕的是他只有18歲。他在去年於兩個小聯盟層級中打出.327/.398/.487的打擊三圍，同時他的長打數（43）與保送數

（56）都高於他的三振數（35），他在小聯盟的三振率僅有7%。

力量：法蘭柯、拉克斯、惠特、莫里西歐（60）

球探認為這個評分證明了現代棒球的改變，有一半以上的10大游擊手有著平均以上的力量成績。其中莫里西歐是這四人中最好的，他靠著優秀的揮棒速度以及揮擊的力量，球探認為他在達到他的天花板後，有機會每年敲出40發全壘打。

跑速：阿布拉姆斯（80）

球探認為他能夠透過自己的速度來改變比賽，他能用腳程讓他站上壘包，同時也能用他的高速來盜壘，並且用這個速度幫助他在游擊區的防守。他在34場比賽就盜了15次壘，球探認為在更能閱讀比賽與提升盜壘技巧後，他還能夠盜更多的壘。

阿布拉姆斯。（圖片取自MLB推特）

臂力：法蘭柯、惠特、盧錫亞諾、莫里西歐（60）

球探指出這四人都不是加農砲等級的傳球好手，但他們都有平均以上的傳球臂力。四人中臂力最好的是惠特，他在高中擔任投手時能投到90英哩中旬的速度，而海盜隊沒能入選10大游擊手的克魯茲（Oneil Cruz）有著更棒的臂力。

守備：惠特（60）

球探認為，在這10人當中，只有一人能夠最後待在游擊手這個位置，那就是惠特。他的手能夠迅速處理來球，同時迅捷的雙腿、強壯的臂力以及很高的棒球智商，都讓他成為一個優秀的游擊防守者。

惠特。（圖片取自MLB推特）

最高天花板：法蘭柯

球探認為，很難找到比他天份還高的選手。他有機會在大聯盟拿下打擊王，打出30轟20盜，.320/.400/.600的打擊三圍。他的守備可能會沒辦法讓他持續支撐游擊的防守而轉往二三壘，但他在該位置也還是會個不錯的防守者。

最高地板：拉克斯

球探指出拉克斯最終有可能待在二壘而非游擊，不過他的打擊真的相當優秀。他在去年於小聯盟敲出26轟，打擊三圍.347/.421/.607。

道奇拉克斯（左）與道恩斯。（圖片取自MLB推特）

最佳新秀候選：拉克斯

道奇隊的席格（Corey Seager）在2016年拿下國聯最佳新秀，拉克斯也正隨著他的腳步前進。去年他在登上大聯盟後雖然被三振率高達29.3%，但他已經是個足夠成熟的新秀，因此依然會是這個名單的熱門人選。

最快竄升：盧錫安諾

這份名單中的每個人都在進職業前就富有盛名，盧錫安諾在進職業前也被視為是2018年國際選秀中最棒的打者，他拿到了260萬美元的簽約金。以17歲之齡在職業賽場上繳出好成績。他去年在兩個層級（薪人聯盟、短期1A）當中有著.302/.417/.564的打擊三圍，敲出10發全壘打。

巨人隊盧錫安諾。（圖片取自MLB推特）

最低出身：道恩斯

他是首輪第32順位被選進的球員並拿下182.2萬美元的簽約金，但這份名單上的其他人不是更高順位就是國際大物新秀，平均可以拿下390萬美元的簽約金。

最需要證明自己：路易斯

他在2018年展現出更棒的防守與更好的力量後，去年卻突然大幅衰退，在高階1A與2A留下.236/.290/.371的打擊三圍。他的高抬腿動作以及瑣碎的揮棒動作都可能讓他難以面對更高階的投手。不過他在上個賽季的秋季聯盟成功拿下了MVP。

路易斯。（圖片取自MLB推特）

值得注意：帕多摩（Geraldo Perdomo）（響尾蛇）

帕多摩在秋聯的好表現，說明響尾蛇為何願意用陣中的高階游擊新秀Jazz Chisholm，向馬林魚隊換取Zac Gallen。他在2016年被響尾蛇隊以7萬美元簽下，有著極具天賦的打擊能力，以及出色的防守能力。

相關報導：

MiLB》指叉球獲罕見超狂評價！ 老虎怪物登10大右投第一人

MLB》下個克蕭從此誕生？農場10大新秀左投出爐

MLB》雙城傳奇後最狂天賦！ 四割男狀元居10大捕手龍頭

MLB》美國隊12強打擊天才領軍！ 農場10大一壘新秀出爐

MLB》整年只被三振16次的超狂打擊機器！ 農場10大新秀二壘出爐

MLB》美國隊12強重砲為首！ 農場10大三壘新秀出爐

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法