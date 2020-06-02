籃球》宜蘭高中、永平工商熱血爭霸 球學聯盟冠軍戰週四開打

宜蘭高中、永平工商熱血爭霸，球學聯盟冠軍戰週四開打。（富邦提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第二屆球學聯盟歷經316場激烈賽事，最終由稱霸宜蘭的宜蘭高中及「桃園之光」永平工商從72隊中脫穎而出，冠軍戰本週四於宜中主場熱血開打，屆時前女籃國手錢薇娟擔任專業球評、Elvensports 1電視轉播，球學官方平台也提供線上即時直播。

前職籃名將林裕書帶兵的永平，臨場拚出快、狠、準「韓式球風」，尤其王承郅、黃濬彥組合的「雙箭頭」，更是攻堅主力，能否客場踼館再掀旋風，把冠軍獎盃帶回桃園，期得各界期待。至於教練林德齊旗下的宜中守土有責，「三劍客」溫祐陞、郭丞洋及呂聖榮的默契絕佳，他們迫不及待發揮自家主場優勢，「全校一家」留下冠軍榮耀。

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