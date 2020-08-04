中職Live》陳傑憲關鍵二壘安 獅一分差擊敗兄弟

第九局

九局下，統一獅換上陳韻文，王威晨游擊方向滾地球遭刺殺，吳東融中外野方向安打，投手暴投，跑者上二壘，周思齊中外野方向飛球遭接殺，張志豪遭三振，比賽結束，終場統一獅6：5中信兄弟。

九局上，蘇智傑右外野方向飛球遭接殺，林安可遭三振，吳桀睿遭三振，三出局。

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第八局

八局下，統一獅換投鄭鈞仁，詹子賢獲四壞球保送，許基宏右外野方向安打，林書逸投手前方飛球遭一壘手接殺，二壘跑者回壘不及形成雙殺，二出局，代打林智勝獲四壞保送，換代跑陳文杰，江坤宇游擊方向滾地球封殺往二壘跑者，三出局。

八局上，中信兄弟換投蔡齊哲，吳桀睿二壘方向滾地球遭刺殺，陳重廷遭三振，林祖傑三壘方向二壘安打，打者攻佔二壘，陳鏞基擊出左外野方向帶有一分打點安打，中信兄弟5：4統一獅，一壘換代跑陳重羽，潘武雄獲四壞球保送，陳傑憲擊出帶有兩分打點左外野方向二壘安打，統一獅6：5中信兄弟，中信兄弟換投。

換上鄭凱文，張偉聖一壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

陳鏞基安打，追回一分。（記者廖耀東攝）

陳鏞基安打，追回一分。（記者廖耀東攝）

陳傑憲二安，二分打點，反超前兄弟一分。（記者廖耀東攝）

陳傑憲二安，二分打點，反超前兄弟一分。（記者廖耀東攝）

第七局

七局下，江坤宇遭三振，王威晨遭三振，吳東融中外野方向二壘安打，周思齊因捕手妨礙打擊，攻佔一壘，一二壘有人，張志豪中外野方向飛球遭接殺，三出局。

七局上，中信兄弟換投吳俊偉，張偉聖中間方向落地安打，蘇智傑遭三振，林安可擊出二壘方向滾地形成雙殺，三出局。

第六局

六局下，布雷克續投，周思齊遭三振，張志豪一壘方向滾地球遭刺殺，二出局，詹子賢左外野方向安打，許基宏獲四壞球保送，統一獅換投林其緯，林書逸擊出右外野方向三壘安打，帶有兩分打點，打者攻佔三壘，中信兄弟5：3統一獅，高宇杰遭到三振，三出局。

六局上，中信兄弟換投陳柏豪，林祖傑三壘方向滾地球遭刺殺，林靖凱游擊方向滾地球遭刺殺，林祐樂擊出右外野方向安打，陳傑憲左外野方向飛球遭接殺，三出局。

林書逸安打，二分打點超前。（記者廖耀東攝）

林書逸安打，二分打點超前。（記者廖耀東攝）

第五局

五局下，江坤宇右外野界外球遭接殺，王威晨擊出中間方向平飛安打，一壘跑者盜壘失敗，吳東融擊出游擊方向滾地球遭刺殺，三出局。

五局上，張偉聖擊出中間方向穿越安打，蘇智傑擊出三壘方向滾地球形成內野安打，一、二壘有人，林安可遭三振，吳桀睿右外野方向飛球遭接殺，維持一、二壘有人，陳重廷二壘方向滾地球封殺往二壘跑者，三出局。

第四局

四局下，周思齊獲四壞球保送，張志豪左外野方向飛球遭接殺，詹子賢左外野方向全壘打，中信兄弟3：3統一獅，許基宏外野飛球遭接殺，林書逸獲四壞球保送，高宇杰右外野方向飛球遭接殺，三出局。

四局上，林祖傑擊出二壘上空飛球遭接殺，林靖凱中外野方向飛球遭接殺，林祐樂擊出中間方向落地安打，陳傑憲三壘方向滾地球封殺往二壘跑者，三出局。

詹子賢兩分砲，再次追平比數。（記者廖耀東攝）

第三局

三局下，江坤宇三壘方向滾地球遭刺殺，王威晨右外野方向飛球遭接殺，吳東融遭三振，三出局。

三局上，陳傑憲左外野方向安打，張偉聖擊出一壘方向滾地球，封殺往二壘跑者，打者上一壘，蘇智傑中外野方向飛球遭接殺，林安可獲四壞球保送，形成一、二壘有人，投手牽制二壘失敗，形成二、三壘有人，吳桀睿擊出帶有兩分打點左外野方向二壘安打，統一獅3：1中信兄弟，陳重廷遭三振，三出局。

吳桀睿二分打點安打。（記者廖耀東攝）

吳桀睿二分打點安打送回林安可和張偉聖。（記者廖耀東攝）

第二局

二局下，詹子賢右外野方向飛球遭接殺，許基宏擊出全壘打，中信兄弟1：1統一獅，林書逸三壘方向滾地球遭刺殺，高宇杰左外野方向飛球遭接殺，三出局。

二局上，陳重廷一壘方向高飛球遭接殺，林祖傑左外野方向安打，林靖凱遭三振，林祐樂遭三振，三出局。

許基宏陽春砲追平。（記者廖耀東攝）

許基宏陽春砲追平。（記者廖耀東攝）

第一局

一局下，王威晨遭三振，吳東融擊出穿越安打，周思齊二壘方向滾地球遭刺殺，張志豪遭三振，三出局。

一局上，陳傑憲中外野方向二壘安打，投手暴投跑者上三壘，張偉聖獲四壞保送，蘇智傑右外野方向飛球遭接殺，林安可中外野方向高飛犧牲打，統一獅1：0中信兄弟，一壘跑者盜壘成功，吳桀睿二壘方向滾地球遭刺殺，三出局。

陳傑憲率先二安，打開首局。（記者廖耀東攝）

獅新洋投布雷克。（記者廖耀東攝）

獅新洋投布雷克。（記者廖耀東攝）

廖乙忠。（記者廖耀東攝）

統一獅先發打線：

1.陳傑憲 , DH

2.張偉聖 , CF

3.蘇智傑 , LF

4.林安可 , RF

5.吳桀睿 , 1B

6.陳重廷 , 3B

7.林祖傑 , SS

8.林靖凱 , 2B

9.林祐樂 , C

先發投手：布雷克

中信兄弟先發打線：

1.王威晨 , 3B

2.吳東融 , 2B

3.周思齊 , DH

4.張志豪 , CF

5.詹子賢 , LF

6.許基宏 , 1B

7.林書逸 , RF

8.高宇杰 , C

9.江坤宇 , SS

先發投手：廖乙忠

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