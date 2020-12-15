十大運動事件》疫情重創全球！NBA泡泡園區、中職搶先開打超熱搜

NBA打造泡泡園區順利完成2019-20賽季。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕根據網友關鍵字搜尋量與新聞編輯精選，Yahoo奇摩2020年「十大運動事件」由NBA在奧蘭多迪士尼「打造泡泡園區」成為冠軍，還有中職無懼疫情順利開打、領先全球，同樣也成為十大事件，網友很關注今年體壇的冠軍事件，中華職棒統一獅連拿3勝逆轉擊敗中信兄弟，擠進排行榜。

中職無懼疫情順利開打、領先全球。（資料照，記者廖耀東攝）

今年疫情重創國際各大體育賽事，NBA的泡泡園區打造，讓賽事能夠順利完成，成為最受矚目的事件；而台灣防疫有成，中華職棒在4月領先全球開打成世界矚目焦點而名列第3名，而2020年東京奧運在3月宣布延期至2021年，成為史上首次延期舉辦的奧運，登上榜單第4位。

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十大運動事件榜單中有4冠報喜，NBA湖人暌違10年再登王位，以4：2擊敗熱火；MLB世界大賽道奇暌違32年奪冠，擊敗季後賽不斷爆冷的光芒；中華職棒總冠軍賽統一獅勇奪隊史第10冠，更是從1：3落後情勢連拿3勝逆轉擊敗中信兄弟，以及英超傳統豪門利物浦奪隊史首座英超冠軍。

Yahoo奇摩2020年「十大運動事件」

1.NBA打造泡泡園區復賽

2.湖人隊暌違10年再登王位

3.中華職棒領先全球開打

4.東京奧運延期至2021年

5.道奇隊暌違32年奪冠

6.統一獅勇奪隊史第10冠

7.陳偉殷回鍋日職加盟羅德

8. P.LEAGUE+職業籃球聯盟成立

9.太空人作弊疑雲重挫大聯盟

10.利物浦奪隊史首座英超冠軍

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