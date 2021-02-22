哈登飆37分、籃網客場連勝寫紀錄 今日NBA戰績

籃網收六連勝，其中客場5連勝創隊史新高，據《NBA.com/Stats》指出，自2010年1月的公牛隊後，籃網成東部首支面對西部隊伍摘5連勝球隊。（美聯社）

鵜鶘120：115賽爾提克（OT）

雷霆117：101騎士

魔術105：96活塞

暴龍110：103七六人

尼克103：99灰狼

老鷹123：115金塊

籃網112：108快艇

公鹿128：115國王

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