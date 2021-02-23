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NBA》「表弟」卡森斯遭火箭釋出 下一站在哪？

2021/02/23 22:47

卡森斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，火箭隊今釋出前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

火箭隊日前才把卡森斯的合約轉成保障約，可讓他領到230萬美元薪水，但火箭為了把陣容年輕化，並給予即將傷癒歸隊的大前鋒伍德（Christian Wood）更多發揮空間，因此和卡森斯達成協議，雙方將分道揚鑣。

本季傷癒復出的卡森斯出賽25場有11場先發，平均有9.6分、7.6顆籃板，投籃命中率37.6％，都是個人生涯新低。

先前傳出湖人因A.戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣，為了補強內線戰力，因此對卡森斯有興趣。此外，外傳塞爾提克、熱火、勇士等球隊，也對卡森斯有興趣。

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