NBA》「表弟」卡森斯遭火箭釋出 下一站在哪？

卡森斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，火箭隊今釋出前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

火箭隊日前才把卡森斯的合約轉成保障約，可讓他領到230萬美元薪水，但火箭為了把陣容年輕化，並給予即將傷癒歸隊的大前鋒伍德（Christian Wood）更多發揮空間，因此和卡森斯達成協議，雙方將分道揚鑣。

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本季傷癒復出的卡森斯出賽25場有11場先發，平均有9.6分、7.6顆籃板，投籃命中率37.6％，都是個人生涯新低。

先前傳出湖人因A.戴維斯（Anthony Davis）受傷缺陣，為了補強內線戰力，因此對卡森斯有興趣。此外，外傳塞爾提克、熱火、勇士等球隊，也對卡森斯有興趣。

The Houston Rockets are releasing DeMarcus Cousins, sources tell @TheAthletic @Stadium. This allows the four-time All-Star to find a team elsewhere and garner interest on the open market. — Shams Charania （@ShamsCharania） February 23, 2021

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