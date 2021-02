NBA》「表弟」卡森斯遭火箭釋出 下一站在哪？

卡森斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息指出,火箭隊今釋出前明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)。

火箭隊日前才把卡森斯的合約轉成保障約,可讓他領到230萬美元薪水,但火箭為了把陣容年輕化,並給予即將傷癒歸隊的大前鋒伍德(Christian Wood)更多發揮空間,因此和卡森斯達成協議,雙方將分道揚鑣。

本季傷癒復出的卡森斯出賽25場有11場先發,平均有9.6分、7.6顆籃板,投籃命中率37.6%,都是個人生涯新低。

先前傳出湖人因A.戴維斯(Anthony Davis)受傷缺陣,為了補強內線戰力,因此對卡森斯有興趣。此外,外傳塞爾提克、熱火、勇士等球隊,也對卡森斯有興趣。

