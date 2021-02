哈登。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕今NBA官網公布第9周東西部最佳球員,東部由籃網「大鬍子」哈登(James Harden)第26次榮獲,西部則由第11次入選的拓荒者「小李子」里拉德(Damian Lillard)獲選。

里拉德上週率領拓荒者拿下2勝1敗的戰績,並能在與鵜鶘之戰展現韌性,上演「Dame Time」為拓荒者反轉局勢。場均有36.3分、12.7助攻以及5.7籃板。

請繼續往下閱讀...

哈登則以場均31.8分、10.8助攻以及9籃板,為籃網打出4連勝的紅盤。在與太陽之戰、三巨頭缺2的情況下獨挑大梁,吹起反攻號角以38分、11助攻和7籃板逆轉太陽。同時,哈登上一周也以場均11.1助攻、本季總289助攻數位居聯盟第一。

NBA Players of the Week for Week 9.



West: @Dame_Lillard (@trailblazers)

East: @JHarden13 (@BrooklynNets) pic.twitter.com/tToMWIShiu