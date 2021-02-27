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高中木棒聯賽》轟破陳俊秀大紀錄 平鎮「怪力男」李灝宇超恐怖

2021/02/27 11:37

李灝宇。（資料照，學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中木棒聯賽第三階段16強賽事，今天進入第二天賽程，目標三連霸的平鎮高中以10:2擊敗興大附農，提前於7局結束比賽，這屆木棒聯賽平鎮9戰全勝，豪取83分，只失5分，展現強大王者氣場。

平鎮高三「怪力男」李灝宇今天扛第四棒、指定打擊，單場2支1，其中3局上從對方先發投手鄭翔宇手中轟出3分砲，加上首局擊出高飛犧牲打，單場灌進4分打點，表現精彩。

這屆木棒聯賽李灝宇出賽9場，29打數擊出15支安打，累計打擊率5成17，包含5轟、5支二壘安打，打下19分打點，長打能力驚人。

高中棒球聯賽自93學年度改制為木棒組，95學年度花蓮體中陳俊秀轟出4發全壘打，這道紀錄高牆十幾年來從未被跨越，105學年度美和中學戴焙麟、強恕中學林聖翔與108學年度大理高中李展毅敲都3轟，就是無法超越陳俊秀的大紀錄，直到109學年度才被李灝宇的5轟「超車」。

內野手出身的李灝宇是U12、U15、U18世界盃國手，國際賽經驗豐富，被譽為當今國內青棒最強打者，平鎮教頭吳柏宏曾說，帶隊這麼多年，沒看過像李灝宇這麼棒的打者；李灝宇很早就表明目標旅外，下一步如何邁出值得關注。

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