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中職Live》李凱威兩分砲炸裂！ 味全4：0悍將

2021/07/14 19:45

第四局（味全4：0悍將）

4上，兩出局後，優瑪三度保送陳品捷，接著被李凱威轟出兩分砲，味全4：0領先。

第三局（味全2：0悍將）

3上，兩出局後，黃柏豪、林孝程連續安打，蔣少宏遭三振，味全留下殘壘，三出局。

第二局（味全2：0悍將）

2下，林益全敲安，范國宸雙殺打，張進德高飛球出局。

2上，蔣少宏安打上壘，兩出局後陳品捷選到保送，李凱威適時安打，帶有1分打點，不過隨後他在劉基宏打擊時盜壘失敗，三出局。

第一局（味全1：0悍將）

1下，悍將三上三下。

1上，陳品捷選保送上壘，接著靠優瑪的投手犯規上到二壘，第四棒赫雷拉也選到保送，黃柏豪右外野方向安打，帶有1分打點，味全1：0悍將。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕味全龍與富邦悍將今繼續交手，此役雙方都推出洋投，將由伍鐸對決生涯一軍初登場的優瑪。

此戰是伍鐸本季首度先發對戰富邦悍將，他今年從中繼出發，4月開始回到先發，本季戰績3勝1敗，防禦率4.19。

富邦育成洋將優瑪今天迎來初登板，這位多明尼加籍右投是索沙表弟，透過索沙引薦來台發展，曾在加拿大獨立聯盟及多明尼加冬季聯盟出賽，本季在二軍出賽5場，戰績0勝1敗，防禦率3.60。

雙方先發打序

味全龍

1.陳品捷 CF
2.李凱威 2B
3.劉基鴻 3B
4.赫雷拉 1B
5.黃柏豪 DH
6.林孝程 LF
7.蔣少宏 C
8.林驛騰 RF
9.張政禹 SS

先發投手：伍鐸

富邦悍將

1.王正棠 2B
2.張冠廷 RF
3.高國麟 LF
4.林益全 DH
5.范國宸 1B
6.張進德 C
7.楊瑞承 3B
8.申皓瑋 LF
9.陳凱倫 SS

先發投手：優瑪

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