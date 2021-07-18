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東奧》不讓選手空虛寂寞覺得冷 空場出賽搭配聲光特效

2021/07/18 17:53

IOC主席巴赫。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2020東京奧運已因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐順延至今年夏天，幾經波折當地又再度進入緊急狀態，為避免各國運動員空場出賽太過冷清，國際奧會（IOC）執委會將比照NBA等職業賽先前模式，利用大螢幕和音響等聲光特效，硬是炒熱現場氣氛

距離7月23日東奧開幕，只剩倒數5天，日本當局基於防疫考慮，東京都、北海道、福島縣等地競賽場館都將「閉門戰」，「我們不想讓運動員感到孤單。」IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，執委會已討論可能措施，希望讓各國選手依舊能感受到來自全球觀眾的支持，屆時比賽現場將設置大螢幕，展示透過轉播或網路觀戰的觀眾畫面，以利不同國家支持者為自家人加油，「不僅是場上運動員，也在觀眾間製造一種競爭對抗。」並鼓勵觀眾自拍影音、運動員與家人隔空互動，同時播放歷屆奧運賽場不同歡呼聲，「讓運動員感受彷彿被熱情觀眾包圍著。」

巴赫強調，奧運的意義是讓全世界相聚在一起，盡可能減小空場比賽對運動員的影響，「在安全條件下實現這些，運動員和其餘奧運相關人員，都為防疫做出巨大貢獻，這也代表運動員有多珍視奧運。」　　

　　

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