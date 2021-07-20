晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

大谷翔平先發飆8K展三刀流 今日MLB戰績

2021/07/20 14:08

大谷翔平今先發6局送8K，打擊方面有一支二壘安打。（歐新社）

雙城3：2白襪

白襪5：3雙城（雙重賽）

國民18：1馬林魚

紅襪13：4藍鳥

大都會15：11紅人（11局）

金鶯6：1光芒

老虎14：0遊騎兵

太空人4：3印地安人

紅雀8：3小熊

運動家4：1天使

響尾蛇4：2海盜

巨人7：2道奇

教士：勇士（延賽）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。