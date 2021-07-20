大谷翔平先發飆8K展三刀流 今日MLB戰績

大谷翔平今先發6局送8K，打擊方面有一支二壘安打。（歐新社）

雙城3：2白襪

白襪5：3雙城（雙重賽）

國民18：1馬林魚

紅襪13：4藍鳥

大都會15：11紅人（11局）

金鶯6：1光芒

老虎14：0遊騎兵

太空人4：3印地安人

紅雀8：3小熊

運動家4：1天使

響尾蛇4：2海盜

巨人7：2道奇

教士：勇士（延賽）

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