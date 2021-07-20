MLB》國民小將生涯首轟開張 回休息室卻遭隊友無視（影音）

巴瑞拉。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國民今以18：擊敗1馬林魚，陣中捕手巴瑞拉（Tres Barrera）擊出生涯首支全壘打，不過他返回休息室時，沒有人理他，只能自己幫自己慶祝。

在二局下，巴瑞拉從馬林魚先發投手狄威勒（Ross Detwiler）手中擊出一發全壘打，而原先在一旁替他高興歡呼的隊友，在他繞壘回休息室後，竟一片安靜，每個人都故意無視他，而得不到隊友慶祝的巴瑞拉，只好自己替自己歡呼，而後隊友見狀也不鬧他，圍到他身旁替他慶祝一番。

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巴瑞拉2019年9月生涯初登場，該年在大聯盟出賽2場，不過去年他在藥檢時，被驗出血液當中有能讓表現強化的類固醇禁藥「DHCMT」，遭禁賽80場處分，而他提出上訴失敗，去年整個球季無出賽紀錄。

巴瑞拉此役5支2，有1分打點貢獻。此戰國民全場猛敲18支安打，以7分差打敗馬林魚，先發投手雷斯特（Jon Lester）主投7.0局，被敲6支安打，無失分，送出7次三振，拿下本季第3場勝投。

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