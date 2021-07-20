MLB》瘋狂打擊大戰！ 大都會相隔4年單場7轟強壓紅人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日大都會與紅人上演一場瘋狂打擊大戰，兩隊鏖戰至延長賽第11局才分勝負，大都會全場敲出7轟，終場以15：11力克地主紅人。

地主紅人前3局打完7：3領先，不過比賽中段失守，遭大都會扳平比數，7下拿到超前分的紅人，8上又被對手逆轉，反倒以8：9落後。

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9下大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）登板關門，結果2出局後砸鍋，紅人敲出長打追成平手，隨後迪亞茲三振下一棒，比賽進入延長。延長賽第10局，雙方又在自己的進攻半局各得1分，依舊無法分高下。

大都會全場敲出7轟。（USA TODAY Sports）

延長賽第11局，大都會單局敲出4安、含2轟一口氣追加5分奠定勝基，其中這2轟由皮拉爾（Kevin Pillar）、康佛托（Michael Conforto）的三分砲、陽春彈演出「背靠背」全壘打，紅人11局下僅得1分，反攻未果吞敗。

大都會全場敲出18安、得到15分，其中團隊單場夯出7發全壘打，是隊史第4度出現，也是自2017年以來，團隊首度單場擊出7轟；紅人雖然沒有敲出全壘打，但他們全隊也合力打出16支安打。

這場打擊大戰，也讓兩隊牛棚疲於奔命，紛紛走馬換將，加上先發投手，雙方整場比賽合計動用15名投手出賽，大都會班達（Anthony Banda）本季首勝開張，紅人賈西亞（Edgar Garcia）1.2局失4分（2責失）吞敗投。

班達。（美聯社）

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