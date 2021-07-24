謝長廷未出席東奧開幕式 為台灣選手線上加油

〔中央社〕東京奧運今晚在主場館國立競技場舉行開幕式，駐日代表謝長廷在職務宿舍設置電視轉播開幕式加油區，為中華隊加油。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂2020年夏天舉行的東京奧運延期一年，今晚舉行開幕式。前陣子國際奧林匹克委員會（IOC）、東京奧運暨帕運組織委員會、日本政府、東京都政府等召開五方會談決定多數場館採閉門賽，開幕式只開放約950名日本及各國政要貴賓參加。

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謝長廷今晚在駐日代表職務宿舍設置電視轉播加油區，邀駐日官員及媒體等觀看東奧開幕式轉播，為中華代表團加油。

中華代表團排在第104順位進場，還沒進場時，謝長廷就透過視訊了解東奧主場館現場中華代表團的情況，還與團長、團員等互相揮手致意。等到奧運開幕式會場主持人喊出「中華台北」後，中華代表團掌旗官男子網球好手盧彥勳、女子舉重好手郭婞淳等人現身，謝長廷在職務宿舍搖旗加油，感到很興奮。

謝長廷接受媒體採訪時表示，雖然這次奧運沒有開放一般觀眾入場，令人感到遺憾，但還是要成功舉辦，在歷史上留下一項紀錄。

他說，受到疫情影響，這次奧運限制很嚴格，就連體育署長都不能參加開幕式，原本行政院政務委員唐鳳要來參加開幕式，後來也不能來參加。

謝長廷這幾天走訪中華隊選手訓練和比賽場地，今天前往射箭比賽會場參觀。他說，戶外天氣很熱，歐洲來的選手熱到受不了，有些人還用大量冰塊降溫，還有很多人中暑。中華隊選手因台灣天氣比東京熱，所以占了點優勢。

謝長廷很高興地告訴記者，今天在奧運選手村和比賽場地注意到有免費供應水果飲料和小點心的情形，今天太熱，他入內一看，結果就看到台灣香蕉，感覺很高興。因為，這代表台灣水果的衛生、品質受到肯定，可提供給來自全球的頂尖選手享用。

台灣的香蕉、鳳梨、芒果、火龍果這4項水果有取得「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS 」資格，可供東奧選手村使用，但東奧組委會只採購香蕉與鳳梨，由於鳳梨已非盛產期，因此選手村供應以香蕉為主。這是台灣香蕉首度供應奧運選手村，數量約5噸。

有關中華代表團選手的住宿，網路傳出一些負評。對此，謝長廷受訪時表示，選手村方面都很順利，沒問題，但有些選手下榻比賽場地附近，考慮可多點時間休息，有些選手因高名度，不希望曝光太多，但這些飯店位於郊區，設備沒一般飯店好，這也是事前考慮過的。

但是，真的住進去還是有很多不方便，比如房間窄、空氣流通情況不太好，或是沒地方洗衣等問題，駐日代表處都盡量提供服務。

謝長廷說，很感謝駐外代表處的年輕秘書都很主動協助中華代表團選手。這些秘書認為選手代表台灣，擔心選手因生活上不便會影響比賽成績，所以很樂意協助。

謝長廷也認為代表處教育組這次為了負責中華代表團的連絡事務相當辛苦，對於同仁的付出，他心懷感激。（編輯：劉學源）

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