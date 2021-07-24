東奧》美國泳將不打疫苗遭前輩批評 隊友聲援引網友激戰

美國泳將安德魯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆奧運的美國游泳選手安德魯（Michael Andrew）在參賽前決定不接種疫苗，造成前金牌得主兼美國游泳董事會運動員代表迪拉多（Maya DiRado）的不滿，在網路上引發討論。

安德魯在本月稍早曾被告訴記者，自己沒有接種疫苗的原因在於，他不想在最後一刻將不知道會造成什麼反應的東西注入身體，他說：「作為一名菁英運動員，所做的一切都是要經過深思熟慮的，對我來說，我不想冒任何風險，特別是在訓練期間，有些時候的確需要注射疫苗，但必須有幾天的休息時間。」

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安德魯也表示將來沒有計畫要打疫苗，他認為他們已經盡可能地降低風險，在奧運期間也感到非常安全。

迪拉多本周在推特上發布了一則貼文，表示對安德魯不接種疫苗以及背後的原因感到失望，寫道：「安德魯做出的決定會給他的隊友帶來風險，他竟然還認為自己很好，這讓我感到沮喪。」

同樣也是前金牌得主的厄文（Anthony Ervin）回覆迪拉多：「安德魯曾在去年12月染疫，因此具有免疫力。」安德魯的隊友薛爾茲（Tom Shields）則批評迪拉多：「在比賽前夕羞辱我們的奧運選手是不是也該負起責任？」

美國游泳代表隊在奧運會上經常表現出積極的態度，同時強調團隊成功而不是個人成就。安德魯的另一位隊友卡蘭（Patrick Callan）也站出來替他說話：「安德魯可以自己做出決定，我可以向你保證，我們這裡沒有人對他的決定有意見，他也正盡他的本分為隊上爭取最好的成績。」

國際奧委會並沒有強制要求運動員接種疫苗才能參加比賽，美國奧委會和殘奧會醫療負責人周五表示，在東京的613名美國運動員中，約有100人未接種疫苗，而安德魯是美國游泳隊中唯一一位公開透露自己沒有接種疫苗的成員。

美國泳隊的其他成員，卓塞爾（Caeleb Dressel）、蕾德姬（Katie Ledecky）、莉莉金（Lilly King）、曼妞（Simone Manuel）等人都公開表示已經接種疫苗。

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