東奧》各國運動員瘋交友軟體 選手村恐成防疫破口

奧運選手村。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕道高一尺、魔高一丈！東京奧運為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，選手村內明令禁止「人與人連結」，並嚴格限制社交距離和外出，甚至祭出重罰嚇阻，卻抵擋不住血氣方剛的各國運動員蠢蠢欲動，甚至透過網路社交軟體APP尋歡獵豔，令當地日媒擔憂形成另類防疫破口。

本屆東奧要求格外繁瑣，各國選手、教練及相關人員，都得在選手村及比賽現場配戴口罩、保持安全社交距離，而且不得擅自外出，若違規將被警告、罰款，或取消參賽資格。只是大會苦口婆心，再三要求參與人士減少不必要活動，據《女性自身》等日本媒體報導，年輕力壯的奧運眾高手們根本靜不下來，早已靠著手機約會交友等軟體，照樣輕鬆結識選手村內、外的新對象。

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當地廣告代理商透露，許多男、女選手上網登記註冊，而且各種參賽種類幾乎都有，加上頂尖運動員的魅力與絕佳身材，搭配PO出各式性感美照，總能很快吸引高人氣。報導中還指出，原本廠商以為，這些奧運名將資料是被有心人盜用，經確認才發現帳號多屬本人，而且大會也無法限制選手網路交友，消息一出引發各界熱議。

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