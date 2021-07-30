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東奧羽球》羽球第一金激戰3局出爐！ 中國混雙奪下「金包銀」

2021/07/30 17:10

東奧羽球混雙決賽稍早結束，賽會第二種子中國組合黃東萍／王懿律摘金。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕東奧羽球混雙決賽稍早結束，這場「中國內戰」由賽會第二種子黃東萍／王懿律以21：17、17：21、21：19拍落第一種子黃雅瓊／鄭思維拿下冠軍，產生本屆羽球項目第一金。

雙方交手前，對戰紀錄有極大差距，黃東萍／王懿律帶著2勝13敗略居下風，而且近三次交手都是黃雅瓊／鄭思維帶走勝利，不料今決賽首局，黃東萍／王懿律掌握較大優勢，最多曾領先5分，雖然首局尾聲被扳成平手，但黃東萍／王懿律連下4分贏下第一局。

第二局黃雅瓊／鄭思維重整旗鼓，花了22分鐘將戰局逼成1；1平手，決勝局雙方再度陷入激戰，比賽呈現拉鋸，最終雖然黃雅瓊／鄭思維在17：20落後下救回2個賽末點，還是功虧一簣，黃東萍／王懿律搶下第21分，不僅成功摘金，也中止對戰3連敗。

本屆東奧羽球混雙賽事落幕，中國組合「金包銀」，黃東萍／王懿律拿下金牌；賽會第一種子黃雅瓊／鄭思維奪得銀牌；銅牌得主則是日本世界第5的混雙組合渡邊勇大／東野有紗。

第一種子黃雅瓊／鄭思維「中國內戰」敗北，拿下銀牌。（歐新社）

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