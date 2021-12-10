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T1》中信特攻拚隊史首勝 主帥點名3年輕好手挺身而出

2021/12/10 15:00

中信特攻勝誕主題周 。（中信特攻提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕新北中信特攻本週將繼續在主場進行二連戰，12月11日先交手桃園雲豹，12日接著迎戰台南獵鷹。中信特攻球團特別企劃「勝誕主題週」，邀請球迷到場集氣應援，迎接中信特攻「隊史首場勝利誕生」。

「勝誕主題週」活動豐富，11日賽前邀請以「最強怪物新人」之姿進軍歌壇的安那，擔任開場演唱嘉賓。11、12日兩天賽前皆安排高人氣啦啦隊Passion Sisters見面會，賽後還有中信特攻球員見面會，進場球迷皆能免費參加。

11日賽前PS見面會陣容為白白、粿粿、畇二和隊長小安，賽後特攻球員見面會則由阿巴西、李學林、魏嘉豪、東方譯慷、周承睿、譚傑龍以及洋將馬龍等七人出席。

於12日PS啦啦隊將由妮可、晴兒、短今和松鼠四位成員出席賽前見面會，賽後球員見面會陣容則為林秉聖、謝亞軒、呂濟而、劉韋辰、劉旻諺、洋將伊布和泰國亞援查拉帝等七人。

為了盛大迎接眾所期盼的首勝出爐，中信特攻球團也在場邊規劃一系列相關活動。進場球迷憑票根即可參加首勝預測贈獎遊戲，只要成功預測特攻首勝的勝分區間，就有機會抽中Global Mall 1,000元現金券。

中信特攻勝誕主題周 。（中信特攻提供）

中信特攻本週訓練時積極檢討，並針對籃板卡位以及團隊助攻這兩大問題進行補強。總教練李逸驊也點名三名本土年輕好手阿巴西、謝亞軒和林秉聖，期許他們能聯手釋放火力，將中信特攻快速節奏的球風完整呈現給所有主場球迷。

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