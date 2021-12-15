冬奧》中國保證選手言論自由？ 國際奧會這麼說

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京冬季奧運即將於明年2月4日登場，美國、加拿大、英國、比利時、愛沙尼亞、立陶宛、澳洲、紐西蘭等多國決定外交抵制，以抗議中國持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪及其他侵犯人權行為，對此國際奧會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）卻回應，從體壇角度來看，中國「並沒有錯」，甚至屆時將保證選手言論自由，護航說法引發各界熱議。

據外媒《路透社》報導，龐德日前接受德國廣播電台《Deutschlandfunk》訪問時表示，政治不會影響一個國家舉辦奧運的決定，「從奧運的角度來看，擁有一個能組織和舉辦一屆出色奧運的東道國，中國絕對沒有錯。」這位前IOC副主席強調：「這是一個非常好的，而且非常有組織的國家。」高齡79歲的龐德還解釋，選擇北京舉辦冬奧並非「表態我們支持那個國家的政治目標」，而是依據「該國作為體育國家的重要性，以及組織符合世界期待國際賽事的能力。」

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中國已經否認在新疆侵犯人權，並聲稱外交抵制是「政治操縱」，對此敏感爭議龐德則指出，中國將允許各國選手在冬奧記者會上，就維吾爾穆斯林少數民族集中營等問題發表意見，「組委會已經保證運動員擁有言論自由。」

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