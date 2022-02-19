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HBL》連2年闖進四強 光復高中3月前進小巨蛋爭冠

2022/02/19 20:45

連2年闖進HBL全國高中籃球聯賽四強的新竹市光復高中、3月前進小巨蛋拼奪冠。（光復高中提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國高中籃球聯賽八強賽，從2月13日到2月20日在台北新莊體育館與新北板橋體育場舉行，新竹市光復高中以超強實力，預賽全勝狀況邁入8強賽事，今年更以奪取首座HBL金盃為目標，今晚更拿下松山高中，晉級四強，市長林智堅也鼓勵小球員再接再勵，對選手奪冠深具信心。

光復高中目前取得五勝一負戰績，第一場面對錦和高中，以94比43獲勝，第二場面對高苑，最強高中生陳將双因膝蓋受傷未上場，68比66讓光復吞下一敗，但第三場面對泰山高中，陳將双上場20分鐘，以65比40奪下第二勝，第四場面對東泰高中76比62拿下重要的第三勝，第五場面對能仁家商更以破百的比分拿下第五勝，今晚面對松山，雖然上半場比分呈現膠著，但最終仍以68比48強壓松山，奪下四強門票。

教練陳定杰說，此次能完全執行區域聯防的防守策略，壓低對手的得分，是整場賽是獲勝的最重要關鍵，帶隊教師何常仁表示，選手們在每一個罰球，都能好好把握，是基本功讓光復獲得最後勝利。

連2年闖進HBL全國高中籃球聯賽四強的光復高中、3月前進小巨蛋拼奪冠。新竹市府教育處副處長沈靜濤（右2）代表市府慰勞，他與最強高中生陳將双（右1）、教練陳定杰（右後1）全體合影。（市府提供）

林智堅也說，上任後看著光復高中從12強外，一路從107、108年的8強，109年進入4強，今年極有可能寫下隊史上最好成績，甚至有可能是光復高中、竹市首座HBL冠軍，真的非常感動，相信選手、相信光復，相信新竹，感謝球員帶給大家這麼棒的賽事。

教育處表示，光復高中確定晉級4強，四強賽事預計3月12到13日在台北小巨蛋舉行，明天光復高中仍有一場賽事，面對提前晉級的南山高中，將以準冠軍賽來準備，賽事精彩可期，邀市民一起為光復高中加油。

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