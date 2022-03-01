職棒睽違14年重回台東！ 中信兄弟5月對戰樂天桃猿

睽違14年，職棒將重回台東，5月24、25日中信兄弟對戰樂天桃猿。（記者陳賢義攝）

〔記者陳賢義／台東報導〕台東鄉親有福了！中華職棒今公布2022年例行賽賽程，經台東縣政府主動爭取，並與中華職棒及球團研討後，終於由中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場安排主場例行賽事，對戰樂天桃猿；台東縣長饒慶鈴開心的表示，這是繼2008年後，職棒賽事重新回到台東縣辦理，歡迎熱愛棒球的鄉親屆時一起到現場為球員加油打氣。

台東縣政府表示，縣府爭取中央1.12億經費整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，並於2021年完工後陸續辦理各級棒球全國賽，為爭取職業賽事重回台東舉辦，去年12月14日即邀請中華職棒秘書長楊清瓏帶隊至棒球村第一棒球場進行場勘，縣府更於今年1月由教育處長林政宏帶隊主動向中華職棒聯盟與兄弟球團研商2022年在台東排定賽事的可能性。歷經多次討論及努力，終於為台東鄉親爭取到職棒賽事重返台東。

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教育處指出，近年台東已成為不少全國性賽事的舉辦地，在去年辦理甲組成棒春季聯賽、爆米花棒球賽、國中硬式聯賽全國賽及大專盃公開一級等賽事，今年國小硬式聯賽全國賽、謝國城盃（LLB）少棒與青少棒選拔賽也將在台東縣舉辦，台東儼然成為全國棒球比賽舉行的重點縣市，這次成功爭取中華職棒賽事，使台東縣籍球員能夠在鄉親面前展現球技，更能帶動棒球運動觀光產業，未來會繼續努力爭取中職及各項棒球賽是在台東辦理。

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