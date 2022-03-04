無關停電！台電女排週末回歸鳳山主場 憑票送電力棒棒糖、氣球

高雄台電女排本週六、日將重返鳳山主場出賽，2天都有主場日活動。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台電興達電廠出包造成303全台大停電被罵翻，旗下女排則仍在球場上繼續奮戰，企業17年甲級排球聯賽將進入尾聲，高雄台電女子排球隊本周六、日返回高雄主場出戰愛山林與臺北鯨華，現場將舉辦主場日活動，送球迷贈品並和有機會球員互動。

高雄台電女排今年將挑戰例行賽10連霸，高雄市運動發展局與台電在3月5、6日鳳山體育館規劃「雅典娜女神主場日」，球迷憑票進場可免費換取印有雅典娜女神的限量電力棒棒糖及甜心造型氣球（賽前40分開始換取），並於賽後安排球員簽名會與球迷進行近距離互動。

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週日（6日）更加碼搶答贈獎遊戲，由女排球員親自出題，考驗死忠球迷對台電女排的支持及瞭解程度，在雅典娜店長活動，也將由台電女排球員親自現場為球迷製作繽紛炫目的漸層飲品，邀請球迷朋友一起參與本週的閃電甜心雅典娜主場日。

高雄與台電本球季首次冠名合作成為高雄台電女子排球隊，企排17年高雄台電女排目前戰績為14勝，積分暫居第一，本季二度返回高雄主場將出賽，雖然上半季遭到亂流阻擋，但隨著球員傷癒歸隊，下半季表現越來越穩定，整體勝率仍高達78%。

面對季後賽最後2場賽事，甫帶領台電女排重返積分第一的教練王前鑌坦言，壓力一定有，但必須穩穩的拿下這2勝。

企排17年高雄台電女排目前戰績為14勝，積分暫居第一。（高雄市運發局提供）

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