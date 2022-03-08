格鬥》周日紅館對決 「紅豆餅妹」陳雪兒等各國好手參戰

莊荃勝（右起）對決胡傑善。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「PP石墨烯塑崩褲WOTD-ETD格鬥國際邀請暨CTMMAA業餘積分賽」，2022首秀3月13日在台北體育館（紅館）撼動登場，包括戰鬥能量與人氣爆表的「綜合格鬥」，以及節奏明快、拳腿為主的立技賽事「鐵籠搏擊」，不只讓台灣各地高手一展身手，也吸引德籍網紅「紅豆餅妹」陳雪兒等各國好手參戰。

本屆綜合格鬥精彩配對，最受矚目賽事為新北市格鬥肌力體能協會的台灣柔術現役國手莊荃勝，單挑目前東南亞業餘綜合格鬥排名最高的台灣輕量級選手、來自PMA台北巴柔運動館的胡傑善，雙雄在台灣輕量級的巔峰對決，堪稱進入職業賽場前哨戰，龍爭虎鬥精彩可期。至於109年度花蓮全民運動會的柔術獎牌得主也將一較高下，來自UFC Gym Taiwan 的賴俊穎，強碰代表功夫大帝的陶奕儒，兩人都是比賽經驗豐富、實力堅強的頂尖高手，全方位的技巧、體能對抗，將是觀賽焦點。此外，還有One Championship職業綜合格鬥女子選手「魔力小紅」吳巧貞轉戰鐵籠搏擊項目。

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在後疫情時代，本屆難得迎來德國、日本、美國、香港各地好手，包括最受矚目的德籍網紅「紅豆餅妹」陳雪兒，她將代表「格鬥部落」與「八臂之子」參與搏擊賽事，力與美的熱血結合，將讓現場觀眾大飽眼福。

「紅豆餅妹」陳雪兒參戰。（大會提供）

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