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PLG》富邦勇士拚連霸！ 再補第4名洋將瓊斯

2022/03/09 12:13

富邦勇士今正式宣布簽下第4名洋將瓊斯。（富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士在年後拉出一波3連勝，目前以9勝6敗暫居聯盟第2。為季後賽全力衝刺，勇士今正式宣布與洋將瓊斯（Perry Jones III）簽約，第4名洋將到位，盼給予勇士鋒線火力支援和能量。

瓊斯現年30歲，身高211公分，擁有220公分臂展，主打小前鋒和大前鋒。瓊斯於2012年的NBA選秀會上，以第一輪第28順位被奧克拉荷馬雷霆選中，效力3個賽季，並曾經在2014-15球季有單場17投10中攻下生涯最高32分的表現。之後共有4年期間效力於NBA G League，也曾於俄羅斯、土耳其與德國打拼，過去一年再度重返NBA G League，為風城公牛出賽共11場賽事。

勇士教練團表示，瓊斯球風全能，除了有優異的身高條件外，還擁有後衛的機動性和外線能力，裡外兼具的進攻手段搭配勁爆體能，搖擺人的身手能幫助勇士在不同位置和角色上有更多的變化性，同時在防守端上也將被賦予重任。

瓊斯日前已抵達台灣進行隔離，他說：「首次來到台灣我很興奮，我很期待能加入冠軍等級的球團，為台北這座城市打拼，同時我也等不及看到所有勇士球迷們，Go Braves！」

教練團期望瓊斯完成檢疫後能在最短的時間內融入勇士體系，與隊友們培養出優良的化學效應。瓊斯將披上勇士11號戰袍，一起與勇士挑戰衛冕。勇士預期在4月1日球員之註冊與交易截止日前皆維持四名洋將戰力，屆時根據情況做出最合適的調整與決定。

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