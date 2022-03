NBA》一眉哥稱太陽淘汰湖人是僥倖 引布克賽後隔空論戰

A.戴維斯(左)與布克(右)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日湖人以111:140遭太陽血洗,而在賽前,因傷缺陣的明星大前鋒A.戴維斯(Anthony Davis)更因一番言論,惹得布克(Devin Booker)於賽後訪問中向A.戴維斯隔空論戰。

《ESPN》記者麥曼納敏(Dave McMenamin)今日賽前於推特爆料,A.戴維斯在被問及去年季後賽第一輪無法健康出賽,是否為湖人輸給太陽的主要原因,根據麥曼納敏描述,A.戴維斯表示,「這件事我們大家都知道,他們(太陽隊)也知道,讓他們逮到了一次機會。」

湖人去年在西部季後賽首輪碰上太陽,當時A.戴維斯於第5戰遭遇左側腹股溝拉傷,儘管第6戰仍帶傷硬拚,卻在首節舊傷復發退場,最終太陽趁勢追擊,布克更是砍下全場最高的47分,率領球隊擊敗湖人挺進次輪。而湖人則是衛冕失利,也是「詹皇」詹姆斯(LeBron James)生涯所屬球隊首次在首輪出局。

不過A.戴維斯這番言論可就讓布克相當不是滋味。今日狂轟30分外帶10助攻,率隊大比分擊敗湖人後,布克在賽後記者會上回擊A.戴維斯,「比賽中本來就會有許多『如果』,當你深入歷史去觀察,你會發現每個賽季中,每支球隊都有不同的事件發生。比起嘗試著突破困境並持續向前,你卻要做出這種言論,還蠻可笑的。」

"If if was a fifth, we'd all be drunk. ... There's a lot of if's in this game. And you look at history along the lines, there's something that comes up for every team during every season. Instead of just taking the high route and going, you have to make a comment like that." pic.twitter.com/BxanohbOmf