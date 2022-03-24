NBA》三巨頭不在沒關係！波爾轟30分領勇士宰東部龍頭熱火

波爾今轟下場最高的30分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部強權勇士遭遇傷兵潮，面臨人手不足的窘境，接連輸給塞爾提克、馬刺和墊底的魔術，苦吞三連敗，今他們背靠背第二場比賽作客熱火，陣中三大核心主力都不在，但靠著小將波爾（Jordan Poole）挺身而出轟下30分還送出生涯新高的9次助攻，終場帶領勇士以118：104擊潰熱火，終止連敗低潮。

勇士近日遭遇傷兵潮，左腳扭傷的柯瑞（Stephen Curry）、腰部緊繃的伊古達拉（Andre Iguodala），今D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）和波特（Otto Porter Jr.）也都輪休，不過面對東部龍頭熱火，勇士還是展現驚人韌性，上半場跟陣容完整的熱火打成50：50平手。

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易籃後，勇士再趁著熱火進攻大當機，打出一波19：0的攻勢，取得將近20分領先，後半段熱火才即時回神，靠著羅利（Kyle Lowry）、艾德巴約（Bam Adebayo）一外一內攜手搶分，替球隊挽回頹勢。不過到了關鍵最末節，勇士三分部隊又找回火燙的手感，在波爾單節10分帶領下，重新要回領先，接著馬上又將分差拉大，終場就以14分之差擊潰熱火，也終止近期的3連敗。

波爾今先發飆進7顆三分彈、繳出全場最高的30分，還貢獻生涯新高的單場9助攻，表現非常亮眼，是勇士贏球的最大功臣，A.威金斯（Andrew Wiggins）和菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）都有22分進帳，中鋒魯尼（Kevon Looney）雖然僅拿2分但卻狂抓16籃板，替補的D.李伊（Damion Lee）今天表現也相當精彩，上場31分中高效轟下22分6籃板。

D.李伊替補也轟下22分。（法新社）

而熱火則由拿下26分的後衛羅利表現最佳，艾德巴約25分9籃板另有4助攻，一哥巴特垃（Jimmy Butler）繳出20分5籃板3助攻，但比賽中卻疑似和總教練史波斯查（Erik Spoelstra）和球隊精神領袖哈斯倫（Udonis Haslem）爆發口角，引發關注。

巴特勒（左）今在場邊被拍到總教練、前輩爆發口角。（法新社）

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