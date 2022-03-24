NBA》垃圾話惹怒太陽！ 艾頓生涯新高35分、布克28分逆轉灰狼

艾頓（左）拿下生涯新高的35分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕龍頭太陽今天作客明尼蘇達面對近5場僅1敗的灰狼，靠著狀元郎艾頓（Deandre Ayton）狂砍生涯新高35分，攜手布克（Devin Booker）下半場22分發威，幫助球隊以125：116逆轉灰狼收下6連勝。

上半場比賽兩隊打得火熱，灰狼的狀元郎湯斯（Karl-Anthony Towns）在一次的精采灌籃後向克勞德（Jae Crowder）說了垃圾話，兩人馬上在接下來太陽的進攻時發生摩擦，最終雙方都被判技術犯規，半場打完灰狼以64：51領先太陽多達13分。

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克勞德與湯斯兩人互嗆。（USA TODAY Sports）

被垃圾話激怒的太陽隊在第三節發起反攻，上半場只拿6分的布克，第三節個人就獨拿11分，單節34：24追回10分，第四節太陽更是火力全開，布克再拿11分，艾頓也進帳11分，單節以高達66.7%的命中率海灌42分，在反超灰狼後就一去不復返，最大領先到14分，終場以9分差贏球。

布克此役拿下28分其中有22分是在下半場所得，而同是狀元郎的艾頓今天面對湯斯繳出生涯新高的35分，還抓下14個籃板，其中有一半是進攻籃板，顯示出他本場比賽有多積極，替補的薛米特（Landry Shamet）從板凳出發砍下19分，布里吉斯（Mikal Bridges）有16分6籃板進帳。

布克（左）全場28分有22分在下半場得到。（USA TODAY Sports）

湯斯今天雖然拿下15分11籃板進帳雙十，但他上半場其實就已經有著12分8籃板的表現，下半場他僅得到3分3籃板，是球隊未能抵抗太陽反撲的關鍵，此役灰狼得分最高的是另一名狀元郎愛德華茲（Anthony Edwards）的19分。

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