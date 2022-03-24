NBA》詹皇不在湖人眾將發威 七六人艱辛收下2連勝

恩比德拿下30分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）缺陣的情況下於主場迎戰七六人，但兩隊鏖戰到最後才分出勝負，在恩比德（Joel Embiid）單場30分帶領下，七六人以126：121擊敗湖人收下2連勝。

詹姆斯與A.戴維斯（Anthony Daivs）都不在的湖人，首節並沒有任人魚肉，靠S.強森（Stanley Johnson）外線三投全進，單節百發百中豪取13分，竟以30：27領先陣容完整的湖人3分。第二節七六人回神，單節拿下34分，湖人此節命中率慘淡僅39.1%，外線更是9投1中，半場打完以52：61落後七六人。

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下半場湖人換豪爾德（Dwight Howard）在禁區逞威，單節拿下10分，攜手板凳出發的孟克（Malik Monk）同樣也拿10分，三節打完追到僅落後2分。

決勝節湖人一路苦追，雖數度追近至一個球權的差距，但始終無法追平比數，最後剩不到1分鐘的追分期，魏斯布魯克（Russell Westbrook）雖在前場抄到哈登（James Harden）的球輕鬆上籃將比數追到4分差迫使七六人叫出暫停，但後續恩比德兩罰全進後也將比分拉開到穩定的6分差，最終也順利收下勝利。

魏斯布魯克（左）24分9籃板8助攻。（歐新社）

七六人今天共4人得分來到20分以上，恩比德拿下最高的30分10籃板3助攻3抄截，哈登24分7籃板7助攻、T.哈里斯（Tobias Harris）20分7籃板5助攻、馬克西（Tyrese Maxey）21分5籃板7助攻。

湖人同樣也有4人得分到20分以上，豪爾德拿下本季新高的24分外帶8籃板，魏斯布魯克24分9籃板8助攻、「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）板凳出發拿下20分7籃板、同是板凳出發孟克拿下23分3助攻。

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