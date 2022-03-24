NBA》熱火輸球鬧內鬨！巴特勒槓精神領袖、主帥怒摔戰術板（影音）

巴特勒疑似在比賽中和球隊精神領袖哈斯倫爆發口角衝突。（圖片截取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕貴為東部龍頭的熱火，前役對上沒有恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）的七六人隊抱憾7分輸球，沒想到今在主場遭遇少了浪花兄弟、D.格林（Draymond Green）三巨頭的勇士隊，又遭對手擊潰以大比分吞敗，更令人擔憂的是，比賽中球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）疑似跟總教練史波斯查 （Erik Spoelstra）、熱火精神領袖哈斯倫（Udonis Haslem）爆發口角衝突，也引發外界熱議。

整起衝突發生在第三節，當時熱火先遭勇士打出一波13：0的攻勢後喊出暫停，接著有球迷拍下，當熱火主帥史波斯查在板凳區向球員說明戰術時，疑似和一哥巴特勒爆發衝突，接下來球隊精神領袖老將哈斯倫也加入戰局。

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"I'll beat your ass. I'll beat your ass."



Udonis Haslem to Jimmy Butler on the Heat bench pic.twitter.com/MPzJGwlKXf — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） March 24, 2022

只見三人在板凳席越說越激動，接下來隊友們雖然連忙上前把情緒激昂的哈斯倫和巴特勒隔開，不過場上情勢看起仍相當火爆，史波斯查最後甚至憤怒地拿著戰術板就往巴特勒的方向丟，還好最後三人並沒有再起衝突，不過緊張的氣氛卻已經在熱火主場蔓延。

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賽後受訪時談到這次衝突，艾德巴約（Bam Adebayo）表示，「我們這隊不管是球員還是教練都非常有熱情，當遇到不順時我們也會沮喪和有自己的情緒，因為很好勝，所以才會那麼渴望勝利，這就是我們，有時候你在訓練時就會這樣，我們會發了瘋地想要互相競爭，這就是我們的特質。

另一位在衝突時幫忙分開哈斯倫和巴特勒的老將P.J.塔克（P.J. Tucker）受訪時還先裝傻，問到「有這事發生？」接著四兩撥千金地說道「你知道的這就是比賽，不管在籃球、足球什麼的，這就是團隊運動會發生的事，我就是笑著走出球場，就是打球而已。」

不過這其實已經不是巴特勒第一次和隊友、教練起衝突，先前他在灰狼時就曾經公開和全隊撕破臉，逼得球隊最終只能把他交易出去，後來去費城又和當時七六人後衛B.西蒙斯（Ben Simmons）傳出失和消息，沒想到來到熱火好不容易撐到第三季，今天卻又跟隊友、主帥爆口角，引發外界熱議。

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