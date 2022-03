NBA》熱火輸球鬧內鬨！巴特勒槓精神領袖、主帥怒摔戰術板（影音）

巴特勒疑似在比賽中和球隊精神領袖哈斯倫爆發口角衝突。(圖片截取自影片)

〔體育中心/綜合報導〕貴為東部龍頭的熱火,前役對上沒有恩比德(Joel Embiid)、哈登(James Harden)的七六人隊抱憾7分輸球,沒想到今在主場遭遇少了浪花兄弟、D.格林(Draymond Green)三巨頭的勇士隊,又遭對手擊潰以大比分吞敗,更令人擔憂的是,比賽中球隊一哥巴特勒(Jimmy Butler)疑似跟總教練史波斯查 (Erik Spoelstra)、熱火精神領袖哈斯倫(Udonis Haslem)爆發口角衝突,也引發外界熱議。

整起衝突發生在第三節,當時熱火先遭勇士打出一波13:0的攻勢後喊出暫停,接著有球迷拍下,當熱火主帥史波斯查在板凳區向球員說明戰術時,疑似和一哥巴特勒爆發衝突,接下來球隊精神領袖老將哈斯倫也加入戰局。

"I'll beat your ass. I'll beat your ass."



Udonis Haslem to Jimmy Butler on the Heat bench pic.twitter.com/MPzJGwlKXf