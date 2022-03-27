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NBA》聯盟素食風氣盛行 狀元郎坎寧安也仿效

2022/03/27 13:02

坎寧安。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近來素食主義風行，包括厄文（Kyrie Irving）、保羅（Chris Paul）等人都崇尚透過吃素改變場上運動表現，本季狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）也身體力行這項概念。

坎寧安雖然開季打得跌跌撞撞，但逐漸適應聯盟強度，並在下半季帶領活塞打出新氣象，場均繳出17.1分、5.8籃板、5.5助攻，成為新人王熱門人選。他也被視為球隊重建核心，有望率領汽車城再次重返榮耀。

但很多人不知道，坎寧安其實是一名素食主義者，近期他在訪談中也提到改吃蔬食這段經歷，「身為一位素食者，我現在已經對肉類沒有太大慾望，我對素食做了很多研究，發現到肉類對身體的壞處大過好處，從那之後肉類就對我沒有什麼吸引力了。」

坎寧安還特定在家中請一個專人來幫他烹調料理，「我現在有一個廚師，這對我來說太棒了，我可以在家享用義大利麵、（素食）漢堡，我不用擔心任何事情，所有食物都交由她（廚師）一手包辦。」

過去聯盟頂尖球星保羅就曾極力推廣疏食，並透露長期茹素讓他能夠維持好的身體狀態。「詹皇」詹姆斯（LeBron James）雖然並非素食主義者，但他也推崇不吃生肉，每年更投資100萬美元照顧身體。

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