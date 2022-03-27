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體育 籃球 NBA

NBA》公牛上半場展銅牆鐵壁 末節擋住騎士反撲守住東部第5

2022/03/27 12:12

拉文轟下25分，帶隊贏下關鍵戰役。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕賽前僅相差1場勝差的公牛和騎士兩隊今天正面交鋒，三月表現不振的公牛靠著拉文（Zach LaVine）以及德羅森（DeMar DeRozan）聯手攻下45分，幫助球隊以98：94力克騎士，穩住東部第5席位。

公牛三月份遭遇亂流，單月僅取得4勝8負，戰績也被位居第6、第7的騎士以及暴龍直逼，隨時可能從季後賽前6保障席次跌落。全隊今天上緊發條，前兩節只讓對手攻下35分，半場打完取得18分領先。

易籃後，騎士展開反撲，逐漸收復失土，並在決勝節追到剩下3分落後，但本場傷癒回歸的德羅森挺身而出，聯手德羅森以及多桑姆（Ayo Dosunmu）拉出一波12：3攻勢奠定勝基，終止客場5連敗。

公牛穩住東部第5席位。（美聯社）

公牛贏球後戰績來到43勝31敗，守住東部第5位置。暴龍今天也贏球目前暫居第6，1場勝差緊追在後。輸球的騎士則掉至第7，苦吞3連敗。

公牛拉文攻下全隊最高的25分，德羅森挹注20分，伍切維奇（Nikola Vucevic）16分，多桑姆11分，卡魯索（Alex Caruso）10分。

騎士方面，葛蘭德（Darius Garland）28分進帳全場最高，雷佛特（Caris Levert）17分，馬卡南（Lauri Markkanen）14分，洛夫（Kevin Love）板凳上來貢獻13分。

騎士掉至東部第7。（美聯社）

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