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NBA》上次對戰遭血洗33分 「波總」賽前出招激勵馬刺復仇成功

2022/03/27 11:35

D.穆雷豪取大三元率隊贏球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今踢館鵜鶘主場，在D.穆雷（Dejounte Murray）豪取大三元、K.強森（Keldon Johnson）拿下21分的帶領之下，以107：103贏球，近期取得3連勝，目前在西部僅落後第10的鵜鶘1場勝差，續拚附加賽資格。

兩軍上次交戰馬刺以33分之差慘遭血洗，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）特別在賽前播放上次比賽的影片藉以激勵自家球員，「今天兩次的會議我都有點憤怒，我們不停在看上次交手的影片，他們根本是從比賽一開始就將我們輾壓到結束。我們很難不放在心上。」D.穆雷受訪時表示。

身為聯盟史上最多勝的教頭，帕波維奇老謀深算奏效，馬刺在這場膠著戰克服第二節一度落後12分的劣勢一路與鵜鶘拉鋸，並在末節靠蘭德爾（Jock Landale）在外線開火拉出一波12：0的高潮扭轉氣勢、保持領先，雖然在讀秒階段一度又被追到2分差，但最後關頭D.穆雷長傳給K.強森上籃放進保險分，終場馬刺就以4分差帶走勝利。

馬刺今先發全員得分都超過雙位數，D.穆雷繳15分11籃板13助攻大三元、K.強森21分冠居全隊，J.理查森（Josh Richardson）攻下18分、博爾特（Jakob Poeltl）與普里莫（Joshua Primo）皆進帳12分。

鵜鶘得分集中在3人身上，麥考倫（CJ McCollum）繳全場最高32分、阿瓦拉多（Jose Alvarado）替補上陣也有23分演出，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）貢獻18分11籃板。

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