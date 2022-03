NBA》5連敗快艇終於傳好消息！明星前鋒PG最快明復出

P.喬治最快在明天對爵士的比賽就能回歸。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕快艇球星P.喬治(Paul George)去年耶誕節因右手肘韌帶撕裂傷勢,已缺陣長達三個月,不過近期他已經回到球隊訓練,今《ESPN》記者Ohm Youngmisuk更透露,P.喬治的狀態已經被改為出賽成疑(Questionable),代表明快艇對爵士他就有望復出。

Paul George has been upgraded to QUESTIONABLE to play tomorrow against Utah.