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NBA》5連敗快艇終於傳好消息！明星前鋒PG最快明復出

2022/03/29 10:03

P.喬治最快在明天對爵士的比賽就能回歸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星P.喬治（Paul George）去年耶誕節因右手肘韌帶撕裂傷勢，已缺陣長達三個月，不過近期他已經回到球隊訓練，今《ESPN》記者Ohm Youngmisuk更透露，P.喬治的狀態已經被改為出賽成疑（Questionable），代表明快艇對爵士他就有望復出。

P.喬治今年賽季飽受右手肘傷勢所苦打打停停，甚至不排除開刀本季報銷，最後仍選擇復健治療。經歷大半球季休養，近期終於回歸參與球隊練習，並允許進行身體對抗，上周六也已經和幾名球員一起進行5對5的訓練，快艇主帥泰倫魯（Tyronn Lue）也透露，P.喬治恢復的相當不錯，他的手肘已經沒有任何疼痛。

而近期苦吞5連敗的快艇，本週共有4場比賽要打，最快的就是明（30）日主場對上爵士的比賽，接下來將分別作客出戰公牛、公鹿，最後再回到主場和鵜鶘交手。P.喬治本賽季只打了26場比賽，場均貢獻24.7分、7.1籃板、5.5助攻，並有41.1%三分命中率，若能在此時即時復出，只要能在附加賽殺出重圍，快艇將成為西部最可怕的低順位種子隊伍。

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