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NBA》全力詹難以拯救湖人 主帥：他仍值得一座MVP

2022/03/28 17:33

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日湖人對決鵜鶘，全場一度領先26分之多，卻再度陰溝裡翻船遭逆轉輸球。即便詹姆斯砍全場最高39分，甚至在末節腳踝扭傷，仍難以挽回頹勢，而這也是湖人本季的殘酷寫照。不過主帥沃格爾（Frank Vogel）仍然認為詹姆斯應是本季年度最佳球員。

沃格爾接受《ESPN》採訪時表示，湖人的戰績對詹皇競爭MVP來說，確實是一大不利，但仍無損他應被納入MVP的討論範圍，「他絕對是MVP熱門人選，我明白投票機制，戰績好的球隊自然較易受關注。但你絕無法告訴我有誰在本季打得比LeBron還要好。」

而詹皇目前的情況，與上季勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）有些相似。2020-21賽季，柯瑞以場均32分奪聯盟得分王，並一人帶領戰績不理想的勇士闖進附加賽，雖然惜敗灰熊，個人卻也在MVP票選上獲得第三名。然而《CBS Sports》寫手柏特金（Brad Botkin）毫不留情指出，詹皇不但根本不該得到MVP，甚至連票選前五名都會令他感到意外。

湖人開季至今所繳出的表現絕對令球迷不滿，原先是奪冠熱門的紫金大軍，至今卻於附加賽席次內苟延殘喘。就算「高齡」37歲的詹姆斯本季再度上演史詩級球季，個人場均攻下30.1分為聯盟之最，外帶8.2籃板、6.3助攻，卻仍無法隻手遮天。

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