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T1》棒球主帥先等等！台鋼獵鷹先換總教練 由UBA名帥代掌兵符

2022/04/01 12:30

健行教練劉孟竹。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕儘管今天是愚人節，但T1台南台鋼獵鷹不開玩笑，決定換掉總教練吳志偉，改由顧問、UBA名帥劉孟竹暫掌兵符，獵鷹明天主場對台中太陽就由劉孟竹領軍，預計也會至本季結束才會找其他人選。

台鋼近期決定進軍中華職棒，並成立「台鋼雄鷹」，但棒球總教練尚未出爐。而籃球隊由於成軍倉促，本土戰力確實較差，目前在T1僅拿到4勝17敗，落後桃園雲豹1.5場勝差。

T1排例行賽第5名，還是有機會與第4名球隊先進行季後外卡挑戰賽，因此獵鷹決定先解除吳志偉的帥印，今天宣布由劉孟竹暫代球隊。

44歲的劉孟竹執教經歷豐富，在2013年就進入健行科大擔任總教練，加上網羅HBL能仁家商的好手，健行成為近年的UBA強權。劉孟竹在105、107、108學年度帶領健行奪下冠軍，也是UBA與SBL分割後，首支締造2連霸的隊伍。

在UBA球季落幕後，劉孟竹決定先暫代獵鷹主帥，但他強調，自己依舊是健行科大總教練，只要本季的任務完成後，還是會專注帶領健行在UBA舞台闖蕩。

值得一提的是，獵鷹目前本土中劉駿霆、林冠均、蔣喬安、曾品富、林梓峰都畢業於健行科大，球團也希望借重劉孟竹的帶兵功力，幫助陣中年輕球員成長。

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