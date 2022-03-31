T1》太陽隊長陳靖寰首獲單月MVP 桑尼再當最佳外援

太陽隊長陳靖寰首獲單月MVP。（T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中葳格太陽多喜臨門，3月拚出5勝1敗佳績，T1職籃聯盟排名持續竄升，陣中球員也包辦兩大獎項，隊長陳靖寰生涯首獲單月MVP；「最強洋將」桑尼（Sani Sakakini）則繼1月之後，再次勇奪單月最佳外援。

36歲陳靖寰寶刀未老，本季轉戰太陽，從「折手哥」晉升「哲學家」，不僅防守功力沒退化，進攻端更打出亮眼表現，3月場均14.8分、3.2籃板、3助攻、1抄截，每場投進3.3記三分球，命中率高達52.6%，出色攻守表現，讓他獲採訪媒體青睞，以過半票數生涯首度當選單月MVP。

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「感謝教練團與隊友們的信任，做好教練團給予的任務及角色，與隊友幫助球隊拿到更好成績，繼續打出屬於太陽的無私球風。」能在太陽打出回春表現，陳靖寰歸功團隊幫忙，「教練團為每個球員都設定好場上角色，讓我們能發揮所長，每個人各司其職，只要專注做好本分，自然容易有好表現。」

至於巴勒斯坦國寶桑尼，在聯盟展現本季「最強洋將」身手，元月首奪單月最佳外援，3月又打出全能數據，單月場均24.5分、16.2籃板、7.5助攻、1.8抄截，成功扮演球隊核心，再獲單月最佳外援獎項。桑尼說：「我真心感謝教練團和我的隊友們，讓我能充分發揮。我們是支無私的球隊，每個人在場上都充滿自信，因為互相信任，第二次得獎，對我意義重大，尤其靠著團隊贏得多場比賽，希望繼續獲勝，並把榮耀與全隊分享。」

太陽洋將桑尼再奪單月最佳外援。（T1提供）

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