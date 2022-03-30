晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》林韋翰最快週六對雲豹上陣 返台要拚冠也要助年輕球員成長

2022/03/30 14:14

林韋翰加盟中信。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟中信特攻近期網羅旅外好手林韋翰，打造最強後場陣容，今天為他舉行加盟記者會，接下來他將披上紀念父親的16號戰袍登場，預計最快這週六和桃園雲豹一戰正式亮相。

31歲的林韋翰過去在SBL時期曾效力裕隆和金酒，並於2019年投入CBA選秀，獲得青島國信雙星雄鷹青睞，且在CBA出賽穩定，成為台灣首位在SBL和CBA都曾創下大三元紀錄的球員。

西進中國打球不到1年就碰上武漢肺炎疫情，林韋翰坦言，這2年往返台灣和中國都很不容易，每次出去都要8、9個月才能回來，其實相當辛苦。近期碰上台灣職籃快速發展，在和家人討論後，他決定返台打球，也希望能夠陪伴孩子，今天林韋翰的妻子也帶著孩子現身，場面相當溫馨。

林韋翰加盟中信特攻，家人也到場祝福。（記者林正堃攝）

「回來的心情很開心也很緊張，最近休息2個多月，現階段要趕快讓身體恢復到可以出賽的狀態。」林韋翰表示，由於已經快接近季後賽，希望可以盡快融入團隊，並朝著冠軍金盃邁進，「過去我沒打過冠軍戰也沒拿過冠軍，這一直是自己的夢想。」

總教練李逸驊透露，最快這週六對雲豹一戰會讓林韋翰上場，也計畫讓他先發，但出賽時間得視他的體能狀況決定，「他在練球時都能傳出一些很不可思議的傳球，現階段要在球隊戰術上做些修正，幫助他趕快融入球隊。」

對於總教練李逸驊的安排，林韋翰表示，其實先發與否對他而言都可以接受，他這次返台還有一個很重要的目標是希望能做到傳承這件事情，也協助年輕球員成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。