T1》林韋翰最快週六對雲豹上陣 返台要拚冠也要助年輕球員成長

林韋翰加盟中信。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕T1聯盟中信特攻近期網羅旅外好手林韋翰，打造最強後場陣容，今天為他舉行加盟記者會，接下來他將披上紀念父親的16號戰袍登場，預計最快這週六和桃園雲豹一戰正式亮相。

31歲的林韋翰過去在SBL時期曾效力裕隆和金酒，並於2019年投入CBA選秀，獲得青島國信雙星雄鷹青睞，且在CBA出賽穩定，成為台灣首位在SBL和CBA都曾創下大三元紀錄的球員。

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西進中國打球不到1年就碰上武漢肺炎疫情，林韋翰坦言，這2年往返台灣和中國都很不容易，每次出去都要8、9個月才能回來，其實相當辛苦。近期碰上台灣職籃快速發展，在和家人討論後，他決定返台打球，也希望能夠陪伴孩子，今天林韋翰的妻子也帶著孩子現身，場面相當溫馨。

林韋翰加盟中信特攻，家人也到場祝福。（記者林正堃攝）

「回來的心情很開心也很緊張，最近休息2個多月，現階段要趕快讓身體恢復到可以出賽的狀態。」林韋翰表示，由於已經快接近季後賽，希望可以盡快融入團隊，並朝著冠軍金盃邁進，「過去我沒打過冠軍戰也沒拿過冠軍，這一直是自己的夢想。」

總教練李逸驊透露，最快這週六對雲豹一戰會讓林韋翰上場，也計畫讓他先發，但出賽時間得視他的體能狀況決定，「他在練球時都能傳出一些很不可思議的傳球，現階段要在球隊戰術上做些修正，幫助他趕快融入球隊。」

對於總教練李逸驊的安排，林韋翰表示，其實先發與否對他而言都可以接受，他這次返台還有一個很重要的目標是希望能做到傳承這件事情，也協助年輕球員成長。

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