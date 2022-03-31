T1》回顧重現「金龍傳說」 台啤英熊4月重頭戲

台啤英熊4月主場活動連連。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣啤酒英熊職籃隊開啟「台啤月」，4月4、5日舉辦「玩啤小英熊」主題週，推出SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練的「小英熊籃球甩汗營」以及「小英熊闖關趣」等球場週邊活動，提供春節親子共玩去處。

台啤英熊4月主場活動連連。（球團提供）

緊接著4月9日、10日，台啤英熊舉辦「金龍傳說」復古主題週，天母主場打造球隊「英熊起源」歷史牆、球隊紀念物限定展覽，包括冠軍杯、冠軍戒指、歷代明星球員實戰球衣等一次亮相，場邊活動也帶球迷回到過去，擺放復古彈珠台、釣酒瓶等懷舊遊戲，並推出台啤英熊限量復古球員卡包，帶領球迷一同搭上時光機，回顧台啤英熊、台灣啤酒籃球隊自1968年創立公賣金龍隊，長達50年的輝煌歷史。台啤英熊也為「金龍傳說」特別推出主題日球衣，復刻公賣金龍隊經典白、橘色版本，並邀請前公賣金龍「灌籃高手」昝家驤使用書法題「英熊」二字後採用質感電繡方式製作；同時，昝家驤將於4月9日進行開球，象徵台灣啤酒籃球隊精神傳承。

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4月10日台啤英熊與天母好鄰居、同樣為「龍」的傳人味全龍，邀請當家球星吳東融、曾陶鎔任開球嘉賓，同時加碼4月9、10日台啤英熊主場進場球迷領取兌換券，4月15至17日可至味全龍主場開幕系列戰，兌換兩隊聯名專屬贈禮。

台啤英熊4月主場活動連連。（球團提供）

台啤英熊4月主場活動連連。（球團提供）

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