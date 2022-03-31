T1》阿巴西化身黑豹特務 中信特攻動物園主題周

中信特攻辦「DEA Zoo特攻動物園」主題周，今曝光漫畫版主視覺。（球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕新北中信特攻下週重返新莊體育館，球團舉辦「DEA Zoo特攻動物園」主題周，今曝光漫畫版主視覺，魏嘉豪穿上袋鼠裝、「齊天大聖」林秉聖為猴子代表，連總教練李逸驊也把昔日外號「小老虎」披上身，畫面相當有趣。

中信特攻表示，4月9、10日動物園主題周，將與主打親子客群的Global Mall環球購物中心合作，將新莊體育館打造成活力滿滿的親子動物園，場邊規劃「可愛動物區」、「熱帶雨林區」、「非洲莽原區」「特攻大鳥園」、「貓科家族區」及「環球3D遊玩貓咪區」6個園區，每區都有專屬動物特務拍照打卡牆及闖關遊戲。

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全部園區闖關成功完成集章，即能兌換中信特攻和Global Mall聯名精美限量卡套。特攻兩位高人氣球星阿巴西和謝亞軒，也將在主題周化身「黑豹特務」和「貓咪特務」，剛加盟的頂尖控衛林韋翰則成為「羚羊特務」，期待與隊友並肩作戰，各自發揮動物屬性與專長，攜手把勝利留在主場。

化身羚羊的林韋翰笑說：「我不只是跑得快，也能跑很久！研究了一下羚羊的特性，也是非常有耐力的長跑健將，所以我覺得這個設定很適合。」身為「雙寶爸」的他也提到，球團規劃的動物園主題周相當適合親子，推薦家長帶小朋友來球場玩耍放電。

雙喵套票。（球團提供）

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