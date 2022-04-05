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NBA》厄文不吃不喝 外媒憂「齋戒月」影響籃網附加賽

2022/04/05 08:39

厄文在球場禱告。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）前陣子才解決不打疫苗不能在主場出賽的麻煩，不過最近又陷入低潮，因為他不能進食。

由於厄文是一名穆斯林，今年自4月1日起至5月1日進入齋戒月，他必須遵守日出到日落這段時間皆無法進食的戒律，甚至連喝水都不行，厄文整天到比賽前都沒吃東西，3日對上老鷹的賽事，當時是晚間8點，他就被拍到在板凳席上趕快往嘴裡塞水果。

該役厄文出賽44分鐘，出手32次僅命中12次，最終籃網以115：122輸球。季前被認為是爭冠熱門的籃網隊目前在東部排行第10，附加賽即將到來，若厄文堅持齋戒月信仰，關鍵時刻可能得繼續空腹上場。

除了疫苗以及宗教信仰之外，厄文過去也曾說出「地球是平的」發言引起熱議，傳言前隊友哈登（James Harden）離開籃網原因，就是因為不滿球隊默許、縱容厄文的歪風。

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