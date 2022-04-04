NBA》睽違兩年等待 羅利終回多倫多受滿場球迷致意

羅利相隔2年重回多倫多。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天暴龍出戰熱火賽前，滿場球迷鼓掌歡呼聲環繞在加拿大航空中心（暴龍主場館），因為2019年奪冠功臣、過去9年球隊當家主控羅利（Kyle Lowry），睽違兩年以來首次回到多倫多出賽。

「我想念這裡所有的事物，不論是這個國家、這座城市、還是整個團隊，有太多東西令我懷念。」羅利賽前記者會提到。

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去年夏天，暴龍為了將羅利送往奪冠勁旅球隊，決定將他交易到東部強權熱火，結束將近10年的多倫多的生涯，他在那裡度過職業生涯最輝煌時期，並連續6年入選明星賽，坐擁助攻、抄截、三分球、大三元等隊史第一寶座，當然還包括幫助球隊奪得唯一一次的總冠軍。

羅利感性說道，「這裡是我過去很長一段時間稱之為家的地方，我在這贏得很多比賽、創下很多紀錄、對我來說別具意義，雖然我不再替它效力，但我永遠會把這裡當作我另一個家。」

羅利在暴龍創下多項紀錄。（美聯社）



暴龍賽前也特別製作致敬短片感謝羅利這9年來為球隊的付出，他也與現場球迷一同抬頭觀看大螢幕，「我知道如果我哭了，德羅森（DeMar DeRozan）一定會笑我，並且會像病毒一樣被散布出去，所以我努力享受當下的氛圍。」

羅利上次在暴龍主場出賽已經要追溯到2020年2月28日，他也表示自己都忘記當天對上哪支球隊，當時NBA正遭受疫情所困，被迫停賽，復賽後各球隊集中至泡泡園區。上個球季雖然揮別「泡泡聯盟」，但因為加拿大邊境管制及隔離問題，球隊只能暫時移師坦帕灣，借用NHL坦帕灣閃電隊阿瑪利球場。

這一拖就是兩年之久，羅利今年賽季曾一度因私人因素向球隊告假，缺席兩隊前面三次碰頭，好在他趕上雙方最後一次交手，多倫多市長托里（John Tory）還特別將今天宣布為「凱爾羅利日」，足見羅利在這座城市的地位。托里也提到對羅利的喜愛，「我們愛他，並會永遠愛著他。」

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