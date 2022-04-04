NBA》馬刺替補小兵立大功 生涯首度雙十穩住附加賽席次

柯林斯今拿下18分、13籃板成為生涯第一場雙十。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今馬刺以113：92賞拓荒者7連敗，加上湖人不敵金塊也慘吞6連敗，讓馬刺與紫金軍團間拉開2場勝差，更加鞏固附加賽席次。

此役馬刺在K.強森（Keldon Johnson）28分引領下取勝，談到這場勝仗強森就坦言：「如果我們不贏，局勢就不同，所以我們都很專注在每一場比賽。」本季馬刺完成對拓荒者的4場橫掃，並在近7場中取6勝。

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此役在主將D.穆雷（Dejounte Murray）、博爾特（Jakob Poeltl）掛傷號下，由瓊斯（Tre Jones）、柯林斯（Zach Collins）遞補上場，而柯林斯拿下的18分、13籃板也成為生涯第一場雙十。

柯林斯前兩個賽季因腳踝和肩部受傷缺席，今在場上9投5中，打出了賽季最高的31分鐘。對此強森就讚道：「很高興看到他打得這麼好，他為比賽帶來韌性。當我們需要有人挺身而出的時候，他站出來了。」

馬刺上半場本還落後8分，好在拓荒者下半節手感迷航，而馬刺也有逮住機會乘勝追擊，最終以21分差穩住局面。對此，「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）也稱讚子弟兵回溫表現：「上半場我們無法專注，但幸運地中場過後我們醒了過來，我們有非常棒的下半場，在防守、籃板方面都做得很好。」

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