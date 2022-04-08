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NBA》約基奇浴血奮戰寫空前紀錄 金塊收下季後賽門票（影音）

2022/04/08 12:28

約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在主場迎戰灰熊，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）浴血奮戰，除完成聯盟空前紀錄，也率隊以122：109拿下勝利，確定拿到季後賽門票。

約基奇今在開賽不久後就遭灰熊長人J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）不慎肘擊，額頭當場濺血，退場治療後他帶著紅色頭帶回歸，率隊打出一波20：3的攻勢，幫助首節曾落後達10分的金塊一舉逆轉超前，自此整場比賽再也沒有落後過，最終以13分差收下勝利，也確定避免附加賽，直接晉級季後賽。

約基奇在末節倒數5分20秒在籃下轉身跳投命中，本季得分來到2000分，也讓他成為聯盟史上第一位單季能達成2000分、1000籃板、500助攻的球員，此役以35分、16籃板、6助攻、5抄截作收，退場時獲丹佛球迷熱情掌聲。

除約基奇外，A.戈登（Aaron Gordon）今也進帳22分、巴頓（Will Barton）與海蘭德（Bones Hyland）各有16分演出。

灰熊方面，全隊最高分為巴恩（Desmond Bane）的14分，布魯克斯（Dillon Brooks）與板凳出發的威廉斯（Ziaire Williams）各有12分進帳。

約基奇。（法新社）

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