NBA》約基奇浴血奮戰寫空前紀錄 金塊收下季後賽門票（影音）

約基奇。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在主場迎戰灰熊,當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)浴血奮戰,除完成聯盟空前紀錄,也率隊以122:109拿下勝利,確定拿到季後賽門票。

約基奇今在開賽不久後就遭灰熊長人J.傑克森(Jaren Jackson Jr.)不慎肘擊,額頭當場濺血,退場治療後他帶著紅色頭帶回歸,率隊打出一波20:3的攻勢,幫助首節曾落後達10分的金塊一舉逆轉超前,自此整場比賽再也沒有落後過,最終以13分差收下勝利,也確定避免附加賽,直接晉級季後賽。

約基奇在末節倒數5分20秒在籃下轉身跳投命中,本季得分來到2000分,也讓他成為聯盟史上第一位單季能達成2000分、1000籃板、500助攻的球員,此役以35分、16籃板、6助攻、5抄截作收,退場時獲丹佛球迷熱情掌聲。

除約基奇外,A.戈登(Aaron Gordon)今也進帳22分、巴頓(Will Barton)與海蘭德(Bones Hyland)各有16分演出。

灰熊方面,全隊最高分為巴恩(Desmond Bane)的14分,布魯克斯(Dillon Brooks)與板凳出發的威廉斯(Ziaire Williams)各有12分進帳。

約基奇。(法新社)

Nikola Jokic receives a standing ovation in Denver after becoming the first player in NBA History with 2K points, 1K rebounds, and 500 assists in a season. pic.twitter.com/ef8YrkkMDL