NBA》季後賽首輪前哨戰 龍王37分大三元率暴龍咬傷七六人

「龍王」西亞卡姆轟下37分，繳出生涯第3場大三元，幫助暴龍擊敗七六人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在主場迎戰七六人，「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam）轟下37分，並繳出生涯第3場大三元，特倫特（Gary Trent Jr.）飆進5顆三分球挹注30分，兩人幫助暴龍終場以119：114擊敗七六人，拿下2連勝，近8場拿下7勝。

七六人高居東部第4，而暴龍則名列第5，兩隊有望在季後賽首輪對決，七六人防守悍將塞布林（Matisse Thybulle）因為沒有注射疫苗，根據加拿大防疫規定，他無法入境，所以缺席本場比賽，而暴龍控衛范維利特（Fred Vanvleet）和阿努諾比（OG Anunoby）都因傷高掛免戰牌。

請繼續往下閱讀...

「龍王」西亞卡姆。（今日美國）

七六人首節開局打出一波17：2的攻勢，恩比德（Joel Embiid）半場貢獻14分，全隊飆進10顆三分球，七六人上半場以60：56領先。暴龍易籃後，靠著西亞卡姆第三節獨拿15分的帶領下，成功超前比分，七六人在決勝節緊咬比分，D.格林最後3分多鐘投進一顆三分球，助隊追到102：106四分落後，但特倫特此時挺身穩住領先優勢，再加上西亞卡姆關鍵時刻用抄截阻斷七六人攻勢，最後獨拿6分，暴龍終場就以119：114贏球，中斷七六人的3連勝。

西亞卡姆攻下全場最高的37分，另有12助攻、11籃板和2抄截，完成生涯第3場大三元，特倫特飆進5顆三分球貢獻30分，外帶5籃板，阿丘瓦（Precious Achiuwa）挹注20分，5記三分球寫下生涯單場新高，巴恩斯（Scottie Barnes）則有13分、10籃板的雙十數據。

七六人以恩比德的30分最佳，另有10籃板，馬克西（Tyrese Maxey）攻下全隊次高的22分，哈登（James Harden）有13分、15助攻。

恩比德。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法