MLB》「謝謝妳為我犧牲這麼多」遊騎兵左投惹哭記者妹妹（影音）

赫恩。

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今在主場開幕戰不敵洛磯,出身德州的先發投手赫恩(Taylor Hearn)主投4局挨8安僅失1分、無關勝負,而賽後記者會上,他迎來了一個特別的問題。

這個問題之所以特別,來自提問者,也就是赫恩的妹妹蘿蘋(Robyn Hearn),她目前是當地新聞台「KAUZ News Channel 6」的體育記者,也在賽後記者會上對哥哥發問。

赫恩今首局就遇上亂流,被敲了2支長打失掉1分,還送出2次保送,2局一上來又挨連續安打,所幸連飆3K安全下庄。獲得提問機會的蘿蘋今開門見山問哥哥,後來穩定下來是因為心態不同,還是「因為在媒體席的人今天的工作會取決於你」。

在場所有人、包括赫恩聽到這個問題時都忍不住會心一笑,隨後他正色說道:「身為一個哥哥,我試著要當你最好的榜樣、試著繳出最好的表現,希望能藉此告訴你,無論經歷什麼,都要昂首面對。」

「如果你三年前跟我說我今天能坐在這裡,我一定不會相信,」2019年因手肘傷勢僅出賽1場就報銷的赫恩向蘿蘋表示,「但能擁有像妳一樣如此支持我的妹妹,對我來說意義非凡。」

「妳為了能讓我站到這裡,犧牲了很多、失去了很多,不管是體操、啦啦隊...,所以今天無論我是贏是輸,其實我都不是太在意,我更高興的是,妳今天也能在這裡。」聽完赫恩的真情告白,在記者席上的蘿蘋哽咽表示:「我很高興你這麼想,謝謝你讓我掉淚了。我以你為榮。」

Taylor Hearn's sister asked him a question during the postgame interview.



He went on to give the most wholesome answer ever. pic.twitter.com/dZFX9PV73g