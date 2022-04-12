MLB》「謝謝妳為我犧牲這麼多」遊騎兵左投惹哭記者妹妹（影音）

赫恩。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今在主場開幕戰不敵洛磯，出身德州的先發投手赫恩（Taylor Hearn）主投4局挨8安僅失1分、無關勝負，而賽後記者會上，他迎來了一個特別的問題。

這個問題之所以特別，來自提問者，也就是赫恩的妹妹蘿蘋（Robyn Hearn），她目前是當地新聞台「KAUZ News Channel 6」的體育記者，也在賽後記者會上對哥哥發問。

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赫恩今首局就遇上亂流，被敲了2支長打失掉1分，還送出2次保送，2局一上來又挨連續安打，所幸連飆3K安全下庄。獲得提問機會的蘿蘋今開門見山問哥哥，後來穩定下來是因為心態不同，還是「因為在媒體席的人今天的工作會取決於你」。

在場所有人、包括赫恩聽到這個問題時都忍不住會心一笑，隨後他正色說道：「身為一個哥哥，我試著要當你最好的榜樣、試著繳出最好的表現，希望能藉此告訴你，無論經歷什麼，都要昂首面對。」

「如果你三年前跟我說我今天能坐在這裡，我一定不會相信，」2019年因手肘傷勢僅出賽1場就報銷的赫恩向蘿蘋表示，「但能擁有像妳一樣如此支持我的妹妹，對我來說意義非凡。」

「妳為了能讓我站到這裡，犧牲了很多、失去了很多，不管是體操、啦啦隊...，所以今天無論我是贏是輸，其實我都不是太在意，我更高興的是，妳今天也能在這裡。」聽完赫恩的真情告白，在記者席上的蘿蘋哽咽表示：「我很高興你這麼想，謝謝你讓我掉淚了。我以你為榮。」

Taylor Hearn's sister asked him a question during the postgame interview.



He went on to give the most wholesome answer ever. pic.twitter.com/dZFX9PV73g — MLB （@MLB） April 12, 2022

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