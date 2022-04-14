身障運》新北市狂掃48金 視障選手吳農彬奪7金又破全國紀錄

視障田徑選手吳農彬1人奪得7金。（新北市政府體育處提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕今年全國身心障礙運動會落幕，新北市代表隊拿下48金、36銀、30銅，其中有12項破大會紀錄、10項破全國紀錄，田徑選手吳農彬一人拿下7金、薛宏銘奪5金、林冠宇3金都破紀錄、黃楷倫標槍、鐵餅、鉛球3金連霸，新北聽障籃球隊挑戰5連霸成功。

視障選手吳農彬從小因為先天黃斑部病變導致雙眼模糊，在逐漸失去視力的過程中，內心遭受很大挫折，也無法與同儕相處，高中轉往啟明學校在教練指導下投入田徑比賽，在運動場上找到自信。此次拿下7金1銀1銅的好成績，包括視障男子組田徑800公尺、400公尺、200公尺、100公尺，還有標槍、跳遠、三級跳遠、跳高、鐵餅等9項競賽，其中400公尺更破全國紀錄。

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競速輪椅選手薛宏銘此次在競速輪椅奪下5金。（新北市政府體育處提供）

肢障選手薛宏銘20歲時因車禍意外導致胸部以下喪失作用，曾經人生跌落谷底，長達一年多的時間把自己封閉起來，靠著朋友與家人的陪伴，及復健醫生建議下接觸身障運動，嘗試過身障桌球、田徑，後來在競速輪椅找到努力目標，此次在1500公尺、800公尺、400公尺、200公尺及100公尺項目都拿下金牌，

新北市聽障籃球隊擁有身材上的優勢，用時間與耐心克服溝通上的困難，今年成功挑戰5連霸。隊員中有9位服務於新北市環保局，利用週三晚間不用垃圾清運時間練習培養默契，不只在身障運動為新北爭光，也工作崗位上服務新北市民。

體育處表示，身心障礙運動選手需要克服身體的限制，訓練過程比起一般選手更困難，不論是教練或是選手都需要超乎常人的毅力，感謝新北代表隊不僅為自己奮戰留下歷史，也透過自身的故事激勵無數人。

新北聽障籃球隊挑戰5連霸成功。（新北市政府體育處提供）

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