晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

身障運》新北市狂掃48金 視障選手吳農彬奪7金又破全國紀錄

2022/04/14 11:14

視障田徑選手吳農彬1人奪得7金。（新北市政府體育處提供）

〔記者周湘芸／新北報導〕今年全國身心障礙運動會落幕，新北市代表隊拿下48金、36銀、30銅，其中有12項破大會紀錄、10項破全國紀錄，田徑選手吳農彬一人拿下7金、薛宏銘奪5金、林冠宇3金都破紀錄、黃楷倫標槍、鐵餅、鉛球3金連霸，新北聽障籃球隊挑戰5連霸成功。

視障選手吳農彬從小因為先天黃斑部病變導致雙眼模糊，在逐漸失去視力的過程中，內心遭受很大挫折，也無法與同儕相處，高中轉往啟明學校在教練指導下投入田徑比賽，在運動場上找到自信。此次拿下7金1銀1銅的好成績，包括視障男子組田徑800公尺、400公尺、200公尺、100公尺，還有標槍、跳遠、三級跳遠、跳高、鐵餅等9項競賽，其中400公尺更破全國紀錄。

競速輪椅選手薛宏銘此次在競速輪椅奪下5金。（新北市政府體育處提供）

肢障選手薛宏銘20歲時因車禍意外導致胸部以下喪失作用，曾經人生跌落谷底，長達一年多的時間把自己封閉起來，靠著朋友與家人的陪伴，及復健醫生建議下接觸身障運動，嘗試過身障桌球、田徑，後來在競速輪椅找到努力目標，此次在1500公尺、800公尺、400公尺、200公尺及100公尺項目都拿下金牌，

新北市聽障籃球隊擁有身材上的優勢，用時間與耐心克服溝通上的困難，今年成功挑戰5連霸。隊員中有9位服務於新北市環保局，利用週三晚間不用垃圾清運時間練習培養默契，不只在身障運動為新北爭光，也工作崗位上服務新北市民。

體育處表示，身心障礙運動選手需要克服身體的限制，訓練過程比起一般選手更困難，不論是教練或是選手都需要超乎常人的毅力，感謝新北代表隊不僅為自己奮戰留下歷史，也透過自身的故事激勵無數人。

新北聽障籃球隊挑戰5連霸成功。（新北市政府體育處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。