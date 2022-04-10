晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

身障運》台南田徑陳柏仁、蔡宛庭及游泳郭庭佑破全國

2022/04/10 18:46

台南市代表隊陳柏仁在肢障男子組跳遠F36級，雙破大會及全國紀錄。（圖由台南市體育處提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕111年全國身心障礙國民運動會第2天賽事，台南市代表隊表現亮眼，田徑場上陳柏仁於肢障男子組鐵餅及跳遠F36級、蔡宛庭於肢障女子組標槍F37級，均雙破大會及全國紀錄。游泳選手郭庭佑繼首日在聽障男子組50公尺仰式雙破大會及全國紀錄後，今天進帳200公尺自由式及100公尺仰式2面金牌。

另外，2020東京帕運羽球選手方振宇，也在今天的羽球單打SU5級預賽中輕鬆晉級。

台南市田徑代表隊於賽事首日，即以強勢之姿摘下15面獎牌，截至今天為止，累積已獲得12金、11銀、4銅，共27面獎牌，其中包含3項雙破大會及全國紀錄的佳績。而根據大會官網公布的成績，台南市代表隊目前累計已取得36金、34銀、20銅，總計90面獎牌，縣市排名暫居第3。

台南市體育處表示，陳柏仁畢業於金城國中，雖為多重障礙生，在國中時期即展現優異的運動能力，在教練悉心陪伴及鼓勵下，畢業後仍回到母校持續訓練，是田賽與徑賽項目雙棲的優秀選手。方振宇也同時雙棲田徑項目，在肢障男子組400公尺T46級、跳高F46級及跳遠F46級為南市拿下2金1銀。

台南市選手在游泳池畔也有出色表現，目前就讀台北科技大學的郭庭佑，今年共報名11項賽事，2天來已搶下3金2銀，並在50公尺仰式雙破大會及全國紀錄。郭庭佑患有極重度聽損，國小4年級剛開始學習游泳時，因常聽不到教練的指示，只能模仿同學的動作，比別人慢一步下水，所幸在同學的協助下，他逐漸適應教練的步調，也在水中找到樂趣與自信，並曾於2017年入選土耳其聽障奧運代表隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。