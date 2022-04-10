身障運》台南田徑陳柏仁、蔡宛庭及游泳郭庭佑破全國

台南市代表隊陳柏仁在肢障男子組跳遠F36級，雙破大會及全國紀錄。（圖由台南市體育處提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕111年全國身心障礙國民運動會第2天賽事，台南市代表隊表現亮眼，田徑場上陳柏仁於肢障男子組鐵餅及跳遠F36級、蔡宛庭於肢障女子組標槍F37級，均雙破大會及全國紀錄。游泳選手郭庭佑繼首日在聽障男子組50公尺仰式雙破大會及全國紀錄後，今天進帳200公尺自由式及100公尺仰式2面金牌。

另外，2020東京帕運羽球選手方振宇，也在今天的羽球單打SU5級預賽中輕鬆晉級。

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台南市田徑代表隊於賽事首日，即以強勢之姿摘下15面獎牌，截至今天為止，累積已獲得12金、11銀、4銅，共27面獎牌，其中包含3項雙破大會及全國紀錄的佳績。而根據大會官網公布的成績，台南市代表隊目前累計已取得36金、34銀、20銅，總計90面獎牌，縣市排名暫居第3。

台南市體育處表示，陳柏仁畢業於金城國中，雖為多重障礙生，在國中時期即展現優異的運動能力，在教練悉心陪伴及鼓勵下，畢業後仍回到母校持續訓練，是田賽與徑賽項目雙棲的優秀選手。方振宇也同時雙棲田徑項目，在肢障男子組400公尺T46級、跳高F46級及跳遠F46級為南市拿下2金1銀。

台南市選手在游泳池畔也有出色表現，目前就讀台北科技大學的郭庭佑，今年共報名11項賽事，2天來已搶下3金2銀，並在50公尺仰式雙破大會及全國紀錄。郭庭佑患有極重度聽損，國小4年級剛開始學習游泳時，因常聽不到教練的指示，只能模仿同學的動作，比別人慢一步下水，所幸在同學的協助下，他逐漸適應教練的步調，也在水中找到樂趣與自信，並曾於2017年入選土耳其聽障奧運代表隊。

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