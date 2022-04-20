NBA》太陽布克傷退 英葛蘭37分準大三元率鵜鶘扳平系列賽

英葛蘭繳出37分準大三元演出，率鵜鶘扳平系列賽。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽以1場落後的鵜鶘，今再戰太陽，英葛蘭進帳37分、11籃板、9助攻準大三元，加上麥考倫挹注23分，兩人率隊以125：114扳倒本季聯盟龍頭太陽，系列賽扳成1：1平手。

系列賽首戰吞敗的鵜鶘，今天首節在英葛蘭（Brandon Ingram）、麥考倫（CJ McCollum）帶領下一度領先。但第2節難擋今天狀況火燙的布克（Devin Booker），他在前兩節狂砍7顆三分球、進帳31分，還包含一記超遠距離的LOGO SHOT，幫助球隊在半場打完以5分領先。

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布克因腿筋傷勢提前退場。（美聯社）

易籃後，鵜鶘吹起反攻號角，英葛蘭率先帶動球隊攻勢，中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）接連兩次爆扣籃筐，助隊超前。上半場狀況火燙的布克因腿筋傷勢退場治療，確定這場比賽不會回歸。

鵜鶘帶著7分領先進入決勝節，但太陽很快有所回應也一度超車，雙方展開拉鋸。最後兩分半鐘，英葛蘭再度跳出連拿5分，助隊保有超過5分領先的優勢，而少了布克的太陽也難以扭轉戰局，雙方在系列賽戰成1：1平手。

鵜鶘今天5人得分上雙，英葛蘭砍下全隊最高37分、11籃板、9助攻準大三元，麥考倫挹注23分、8籃板、9助攻；太陽布克雖然提早退場，仍繳出31分，保羅進帳17分、14籃板。

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